"La risa es el orgasmo de la inteligencia, por eso, si la perdemos, terminamos pareciendo más tontos de lo que somos". Con estas palabras, la contraportada de la nueva obra de Juan Luis Mira muestra la irreverencia de un libro no apto para mentes cerradas. Cien motivos para suicidarse un poco y uno y medio para no hacerlo es la reciente novela del dramaturgo alicantino, quien relaciona la risa con la vida: "Quien no se ríe puede que esté vivo, pero muy poco. Por eso, si en las pocas horas en que se lee esta novela el lector no se ríe al menos 10 veces, debería hacérselo mirar".

Una obra con el Teatro Principal de Alicante como protagonista Este libro, publicado por la editoria Mankell y de apenas 200 páginas, es una celebración a la vida a través de la escritura que busca explorar los recovecos de la existencia humana mezclando dosis de humor y sensibilidad, pero que también se lleva a su terreno el autor oriolano para homenajear a los actores y actrices, "esa profesión que los convierte en hacedores de sueños que con su talento nos permiten vislumbrar otros sueños posibles". El protagonista de esta novela, Mauro, es actor -o al menos lo intenta- y va encontrando motivos que le invitan a acercarse a la depresión. Sin embargo, el encuentro con el amor en dos ocasiones (los dos arcos en los que se sustenta la historia) le ayuda a descubrir motivos por los que sentirse vivo. Esta primera impresión que puede dar la obra, de superación y vitalidad, cambia totalmente de parecer con la celebración de un humor inteligente palpable durante cada párrafo, generando un gran ritmo narrativo donde se mezcla la faceta literaria del dramaturgo con el sentido del humor que ya muestra en el teatro. "Si cuando se han leído 50 páginas el libro no te mueve por dentro, es mejor cerrarlo, que hay millones de obras más esperando ser leídas", comenta Juan Luis Mira, convencido de que este no es el caso de su nueva novela. Es una obra que, según comenta el propio autor, "está escrita a conciencia para hacer sonreir". A pesar de que, en los tiempos que corren, la literatura está enfocada a otras cuestiones más cercanas al entretenimiento, Mira nombra a varios referentes que le han hecho optar por escribir con golpes inteligentes cargados de humor. Es el caso de autores como Eduardo Mendoza, Juan José Millás o incluso John Kennedy Toole que, con La conjura de los necios, se creó un nombre después de muerto gracias a la persistencia de su madre. La causa por la que pocos escritores deciden enfrentarse al mundo del humor y la comedia la traslada a que "es algo muy difícil". La subjetividad de lo que se conoce como sentido del humor hace que no todo el mundo valga para hacerlo o que el mismo humor no vale para todo el mundo. Aun así, es un reto que ha decidido afrontar: "De normal, la gente no coge un libro para reír, pero me interesaba mucho hacer este acto de valentía. El drama o la tragedia es algo que llevamos en el ADN del ser humano. Lloramos por la pérdida, por el paso del tiempo, y todo nos transforma. Pero el humor es una cosa cultural, lo que te hace gracia a ti, a otro puede no hacérsela", comenta. Adentrándonos en este Cien motivos para suicidarse un poco y uno y medio para no hacerlo, la gracia está incluida de forma inteligente en la historia, de tal forma que su principal intención no es para nada provocar grandes carcajadas, reacción más habitual al pensar en el humor. En cambio, el toque humorístico incluido en el texto busca la sonrisa, "la risa por dentro", asegura Mira. La ironía forma parte de ese tipo de humor y la obra contiene mucha cantidad de esa especia, sazonada a conciencia para no ahogar al lector. Presentación Para mostrar su novela al público alicantino, el autor ha preparado una presentación en su segunda casa, sobre las tablas del Teatro Principal de Alicante, donde contará con la interpretación de Ana Arrarte, la elegancia musical de Kike Vidal al piano y el talento dramático de Cristina Fenollar, Xavier Monzó e Iván Gisbert. Juntos, interpretarán fragmentos del libro, acompañados de música en vivo y monólogos que pretenden entretener a los allí presentes. Esta mezcla de literatura con artes escenicas hará del acto, según el propio autor, "algo muy diferente a las presentaciones aburridas que conocemos» Juan Luis Mira viaja con Lope de Vega a Almagro Además, el evento lo conducirá José Luis Ferris, poeta, novelista y reconocida figura literaria de la provincia de Alicante. Para Ferris, lo que más llama la atención de esta novela es "el talento del autor". "La literatura carece de sentido del humor y Mira ha conseguido que no haya un solo párrafo que no tenga un golpe inteligente, impregnando las páginas de ese sentido del humor que ya tiene en el teatro". En este sentido, destaca "la forma que tiene de ridiculizar, atacar y poner en tela de juicio la precariedad del actor, una profesión que tiene más de un 90% de paro". Para él, Cien motivos para suicidarse un poco y uno y medio para no hacerlo goza del principio del desenfoque de la realidad que lucía Valle-Inclán con el esperpento. "Adhiere una frescura muy ágil a sus páginas y cualquiera que escriba novela tendría que envidiar el talento que ha plasmado Juan Luis Mira en esta obra", se sincera Ferris.