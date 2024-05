La expectación por saber cuándo se da el bote de Pasapalabra y, sobre todo, quién lo ganará, si Óscar Díaz o Moisés Laguardia, es absoluta. Antena 3 empezó a calentar motores hace unos días con el anuncio de que en breve se podría repartir el bote y, ahora, llega la confirmación: el bote de Pasapalabra se entregará en apenas unos días.

Lo que aún no ha trascendido es la fecha exacta en la que se producirá el feliz desenlace ni, por supuesto, quién será el afortunado concursante que se embolse los más de 1,8 millones de euros. Sin embargo, hay muchas pistas y vamos a contártelas todas. Presta atención.

Las pistas que revelan cuándo se da el bote de Pasapalabra

Lo que está claro es que la entrega del bote de Pasapalabra se producirá en apenas unos días: la semana próxima. Así lo ha confirmado Antena 3 en sus redes sociales y mediante una promoción que emite la cadena de televisión.

La cantidad que se llevará el concursante que consiga resolver las 25 palabras del rosco será superior a los 1,8 millones de euros. Y es que el último día en que ambos aspirantes jugaron en Pasapalabra, el jueves 9 de mayo, el bote ya acumulaba 1.798.000 euros.

Dado que cada día que transcurre sin que nadie gane el bote de Pasapalabra éste se incrementa en 6.000 euros, el montante total será de más de 1,8 millones. En concreto, puede ser de 1.804.000 euros, de 1.810.000 euros o bien de 1.816.000 euros.

Y es que está claro que el bote de Pasapalabra se repartirá en el primer tramo de la próxima semana, probablemente el martes 14 o el miércoles 15 de mayo. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla y que también se ha convertido ya en una tradición: la visita a El Hormiguero del ganador del bote de Pasapalabra.

"Visita sorpresa" el miércoles en El Hormiguero

El programa de entretenimiento que dirige Pablo Motos no ha desvelado cuándo será esta entrevista, pero al anunciar las visitas de la próxima semana, hay un día que ha dejado en blanco porque se trata de "una visita sorpresa" que, según comentó el propio Motos, "no se puede decir aún por una razón". Y esa razón no parece ser otra que ser el ganador de Pasapalabra y que hay que esperar a que la cadena de televisión revele de motu propio cuándo será el día en que se entrega el bote de Pasapalabra.

Todo dependerá de si Antena 3 decide esta vez, como hizo en 2023, cuando Rafa Castaño se llevó el bote de Pasapalabra, modificar el horario de emisión del concurso y trasladarlo a prime time como ocurrió en la anterior ocasión. En ese caso, es probable que no dé tiempo a que El Hormiguero emita la entrevista con el ganador porque tal vez sería ya demasiado tarde para el común de los telespectadores españoles.

Si Pasapalabra se traslada el martes a horario de máxima audiencia, por la noche, lo más seguro es que El Hormiguero emita la entrevista al día siguiente. Teniendo en cuenta que el programa de Pablo Motos anuncia la "visita sorpresa" para el miércoles 15 de mayo, eso eso indicaría que el martes se entregaría el bote de Pasapalabra.

Sin embargo, si el horario del concurso se mantiene en su franja habitual (tras 2023 las críticas de los seguidores del programa fueron numerosas), Pasapalabra podría repartir su bote en la tarde de miércoles 15 de mayo y, horas después, El Hormiguero emitir la entrevista con el vencedor del bote, que en ese caso se habría embolsado 1.816.000 euros.