El periodista eldense Álvaro Corredor da el salto a la literatura de ciencia ficción

Crear un universo de ciencia ficción no es algo al alcance de todo el mundo. Huir de las ideas preconcebidas y abstraer la mente en pos de la imaginación encuentra su límite en mentes cerradas. Sin embargo, el joven periodista eldense Álvaro Corredor ha decidido embarcarse en una travesía por el mundo de El mayor poder con la primera parte de la que, espera, se convierta en una saga.

Bajo el nombre de Encrucijada de elementos se encuentra el sueño de un niño, concretamente el del propio autor, que encontraba en las historias que imaginaba mientras dormía un universo donde poder plasmar todas sus vastas creaciones. "Siempre me he abstraído mucho del mundo real, desde pequeño, y me he imaginado que estaba en diferentes realidades, dotando de elementos extraordinarios y fantásticos al mundo que me rodeaba", explica Corredor.

Para extender el llamamiento de su ópera prima, celebrará una presentación el próximo viernes 12 de abril, a las 18 horas, en el Museo del Calzado de Elda, donde el público podrá conversar con él y mostrará los detalles de su obra de ciencia ficción.

La novela sucede en un mundo que ya se ha reconstruido tras la Tercera Guerra Mundial, en un planeta que ha abandonado el arte para centrar todos sus esfuerzos en el progreso tecnológico. La sociedad occidental busca enfrentar al imperio japonés, cuya superioridad recae precisamente en la calidad tecnológica que atesora. Pero el protagonista de la historia, Austin, es un joven sin padres que se ha criado en un orfanato y que la cultura ha sido el centro de atención de su juventud. Por ello, el arte adquiere una relevancia especial a través de este personaje.

Aquí entra en juego el Ánimus, un mundo virtual en el que todo aquello que se escribe cobra vida, y en el que el protagonista es apto para entrar. Un lugar donde el entretenimiento se basa en la materialización de cosas, en la imaginación sin filtros. "El protagonista, Austin, tiene algo muy especial: es muy humano. Él lo que quiere hacer es destacar y ve en el arte algo que le hace ser diferente al resto. Es un personaje con sus contradicciones y errores que consiguen que el lector pueda conectar con él", explica el autor.

Las primeras líneas comenzaron a escribirse hace 10 años. Pero no ha dejado atrás este proyecto y ha terminado materializándolo en una historia que ya tiene su segunda parte prácticamente finiquitada. "Cuando envié el borrador a la editorial, con más de 800 páginas, decidieron que era mejor dividir la historia en dos volúmenes, con lo que ya tengo la continuación pendiente de salir, aunque ahora toca esperar a ver cómo recibe la gente el libro de Encrucijada de elementos", alega.

Un autor multidisciplinar

Álvaro Corredor se considera una persona multidisciplinar. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche para curtir su escritura, y posteriormente decidió cambiar de aires y aprender producción de cine. Actualmente, mezcla su pasión por las letras con ser profesor de español, aunque ha tenido otros trabajos como auxiliar de producción o extra en películas de Hollywood: "Cuando estoy parado, siento que tengo que hacer algo. Tengo muy interiorizada una rutina y siempre intento encontrar un hueco para la literatura". El autor estará presentando Encrucijada de elementos, la primera parte de El mayor poder, en el Museo del Calzado de Elda, el próximo viernes 12 de abril, a las 18 horas.