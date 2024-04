Rabolagartija Festival: Todo preparado para una nueva edición veraniega

El ocio cultural veraniego no sería nada sin los festivales de música. Villena fue una localidad pionera en hacer de estas actividades su principal foco turístico con el desaparecido Aúpa Lumbreiras tras veinte años al pie del cañón. Sin embargo, fruto de esa semilla nació un Rabolagartija que se mantiene fuerte desde su irrupción en el panorama en 2015. Para la edición de este año, han sido fieles a su línea editorial de agendar durante tres días a los mejores artistas reivindicativos del panorama, dejando de lado el género musical.

Por ello, los días 15, 16 y 17 de agosto, el Polideportivo Municipal de Villena será sede central de la charanga y la demostración musical cargada de mensaje con las actuaciones de grupos de la talla de Soziedad Alkoholika, Boikot, SFDK o La Pegatina. Una vez anunciado el cartel distribuido por días, el line up queda estructurado de la siguiente manera:

El jueves 15 pisarán el escenario de Villena Rulo y la Contrabanda, Soziedad Alkoholika, Muchachito Bombo Infierno, Boikot, Lia Kali, Xavi Sarriá, El Último Ke Zierre, The Locos, Maluks, Bassgame, Ketkalles, Vantroi, Niuss, La Leñera (Tributo a Leño), Laura DSK, La Pelousse y DJ Trapella.

El viernes 16 será el turno de las actuaciones de Chambao, Green Valley, SFDK, Buhos, El Niño de la Hipoteca, Jenny & The Mexicats, Pure Negga, Dakidarría, Alademoska, Dub Elements, Sara Socas, Elane, Gato López (Tributo a Ska-P), Colomet, El Sombrero del Abuelo, Awakate y Los Ibiza.

Por último, la jornada del sábado 17 de agosto contendrá los conciertos de Rayden, Lendakaris Muertos, La Pegatina, El Canijo de Jerez, Mafalda, Trashtucada, Esne Beltza, Cactus, Pedrá (Tributo a Extremoduro), Balkan Paradise Orchestra, Manolo Kabezabolo, La Otra, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Loncha Velasco, La Pelona, La Esencia de Chuky y un artista sorpresa todavía po confirmar.

El abono para los tres días ya se puede adquirir al precio de 64 euros, con posibilidad de comprar también el camping sombra por 22 euros y un abono para utilizar las piscinas del polideportivo por 19 euros. Estos dos elementos extra no son imprescindibles para poder acudir, pero con las altas temperaturas que registra Villena durante esa época del año son más que recomendables. Además, la organización también pondrá a la venta las entradas para días sueltos.