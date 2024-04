Gonzalo Giner: "Al principio sentí mucho el síndrome del impostor"

Gonzalo Giner cambia la fecha de la entrevista porque el día fijado se encuentra trabajando en alguna granja de Segovia sin cobertura. Veterinario y escritor, ahora ya a partes iguales, el autor vuelve a Alicante «encantadísimo» de participar por tercera vez en las Veladas Literarias del restaurante Maestral, donde el viernes comentará con el público, tras una cena, parte de las aventuras que cuenta en su nueva novela, La sombra de los sueños (Planeta): 650 páginas que viajan del siglo XII al siglo XXI en una historia donde vuelven a tener peso los caballos, pero también emires árabes, personajes históricos, ladronas de arte, zooarqueólogas o científicos chinos, entre otros personajes.

La sombra de los sueños es la octava novela de este autor que indagó en el origen de su oficio en El sanador de caballos (2008), con gran acogida, y cuya carrera literaria -que ya cuenta con premios como el Fernando Lara por La bruma verde- transcurre en sana competencia con su amor por los animales.

«Es verdad que al principio sentí mucho eso del síndrome del impostor, y lo sigo teniendo un poco, pero a medida que va pasando el tiempo, y son ya ocho novelas, va pesando un poco más la escritura e igual hasta estoy empezando a creer que soy un poco escritor», bromea Gonzalo Giner, que concilia ambas disciplinas «haciendo malabarismos, pero con mucho gusto».

Como veterinario, se mueve entre Ávila, Segovia, Salamanca y el norte de la Sierra de Madrid y es fácil imaginárselo como a los protagonistas de la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas, basada en los libros de James Herriot, cambiando la campiña inglesa de los años 30 de un veterinario rural por los campos castellanos actuales.

«Claro que es mi serie favorita -exclama-, que viene de los libros de Herriot y que yo leí cuando tenía 14 años. Ese en concreto me provocó querer ser veterinario, así que mira si tiene importancia para mí ese título», apunta el veterinario, que también leyó al naturalista Gerald Durrell siendo un chaval, «pero yo me identifico más con James Herriot que, como te digo, fue el que desencadenó en mí querer ser veterinario con vacas, y es como empecé en Asturias. Era una visión bucólica que me pareció fascinante y una decisión de la cual no me arrepiento».

Entre vacas y caballos

Aunque comenzó con las vacas, Giner tiene especial predilección por los caballos. «Están muy presentes en mis novelas porque para mí es un animal muy mágico desde el punto de vista literario», aclara el creador de La sombra de los sueños, donde un emir amante de los caballos sueña con reescribir el pasado apoyado en el legado de Saladino, el mayor héroe musulmán de la historia, y revivir a su legendaria yegua, para lo que contacta con una sofisticada ladrona de obras de arte y un científico sin escrúpulos.

«En esta novela tienen mucha importancia los caballos porque la semilla que generó la idea era recuperar a un líder musulmán de las Cruzadas, Saladino, y después de haber leído mucho sobre él y sobre sus aficiones, una era la pasión absoluta que tenía por los caballos. Hablaba mucho de una yegua, que para él era mucho más que un animal y tenía una relación muy especial con ella. Eso me sirvió para vincular una época como es el siglo XII con el XXI a través de este caballo, de alguien que quiere recuperar los restos de ese animal, el emir de la época actual, que también es otro apasionado de estos animales», explica el escritor.

Acción y aventuras

Giner reconoce que esta novela se inscribe más en la novela de acción y aventuras que otras anteriores, «aunque digo que tiene un alma de novela histórica porque dentro hay catorce capítulos que recorren la trayectoria de este personaje histórico tan importante en la trama», donde hay también «un recorrido científico», ya que el emir «quiere re recuperar el código genético de ese caballo y ahí lo dejo, para que el resto lo descubra el lector».

Gonzalo Giner / INFORMACIÓN

La novela transcurre por escenarios como París, Florencia, Roma, Damasco, El Cairo, Siria o Jerusalén. «Me lo paso muy bien siempre que escribo. Me gusta mucho viajar y en esta novela los escenarios iniciales generan otros nuevos. Los viajes desencadenan emociones, no es solo viajar por viajar. Casi todos los escenarios son reales y los conozco, salvo el emirato árabe que me he inventado y Siria, que ahora no es el momento de visitar». Por todo ello, cree que La sombra de los sueños, por tantos escenarios, recorridos y personajes, «sería una buena serie de televisión».

Valencia, escenario de su próximo libro

En plena promoción de esta última novela, publicada hace un mes, Gonzalo Giner (Madrid, 1962) aún no ha comenzado la escritura de ninguna historia nueva, pero no tardará. «Todavía no he empezado, pero tengo la idea en la cabeza. Hay dos ideas que se están mezclando y tiene que ver con una zona muy importante de mi vida que es Valencia, porque mi familia es toda valenciana desde hace muchas generaciones. Y siempre me dicen que a ver cuándo escribo algo de novela histórica relacionado con el Reino de Valencia», explica el escritor sobre este mandato, que se le ha «escurrido» varias veces al colarse entre tanto otras novelas, así que asegura que la siguiente obra «tendrá que ver con Valencia y, posiblemente, sea a su vez la continuación de El sanador de caballos», por lo que «probablemente» aparecerán estos animales.