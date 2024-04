Pedro Gallardo, 20 años de jazz en Alicante / Alexis Moya

El Teatro Principal acogió la celebración del Día Internacional del Jazz en Alicante en un acto, celebrado el pasado domingo, en el que se reconoció al alicantino Pedro Gallardo y al músico madrileño Jorge Pardo, que recibieron el I Premio Liz Vallet y el III Premio Jazz Day Alicante, respectivamente.

En la gala y concierto, cuyos beneficios van a ir destinados a favor de la salud mental, participaron más de 40 músicos locales, nacionales e internacionales, en un evento que albergan cerca de 200 países desde que en 2011 la Unesco proclamara el 30 de abril como una jornada que tiene el objetivo de sensibilizar sobre el poder del jazz como motor para la paz, el diálogo y sus virtudes como herramienta educativa, la cooperación entre los pueblos y la construcción de sociedades más inclusivas.

Una frase que podría resumir por qué Gallardo recibió este merecido galardón es la que manifestó, tras el acto, Fernando Bornay: «Nos abrió los ojos a miles de personas». Estuvo al frente de locales de referencia en el casco antiguo de Alicante desde 1980 y fue un melómano pionero en la difusión del jazz en locales como Armstrong, donde se realizaban actuaciones y se podían oír cientos de discos que compraba en sus viajes a Londres.

A partir de 1986 y hasta el 2000, regentó el Jazz Bar Desafinado, local que, además de música de jazz, albergó numerosos conciertos a cargo de prestigiosos artistas y formaciones nacionales e internacionales. El primer grupo que actuó fue el alicantino Slac (Mediterráneo) al que siguieron otros muchos intérpretes como Lou Bennet, Ximo Tebar, Carlos Gonzálbez, Dave Pybus, o el mismo Jorge Pardo.

Gallardo aseguró en su alocución que para él era «un honor y una alegría compartir en esta edición estos premios con un gran músico» en referencia al prestigioso flautista, saxofonista y compositor español reconocido en el mundo por su trayectoria artística y colaboraciones con Paco de Lucía y Chick Corea, entre muchos otros.

Destacó, en un emotivo discurso muy aplaudido por un público que llenó el aforo, que «vivir y disfrutar esos momentos fue un regalo», así como «conocer de cerca a estos grandes músicos, compartir conciertos con mucha gente que me acompañó y me apoyó a lo largo de esos años»; y confesó que estaba recuperando «muchos recuerdos e instantes que se agolpan y conservaré siempre, como este que me habéis regalado hoy».

Asimismo, subrayó «la gran labor e iniciativas que se llevan a cabo en el Día Internacional del Jazz, desde hace 13 años, para difundir esta música», y en especial «la que desarrollan Pepe Bornay y Carla Joyce Vallet», en un proyecto de la Asociación Cultural Liz Vallet que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.

Desafinado, club emblemático

El escritor José María Esteban en su libro Gracias por estar aquí, historia de la movida alicantina, prologado por Manolo García (El Último de la Fila), dedica un pasaje en el que hace referencia al emblemático Desafinado y a la trayectoria y figura de Gallardo como dinamizador musical del jazz en Alicante durante dos décadas.

El periodista, que colaboró en el diario INFORMACIÓN, expone que Desafinado «marcó una época por el elevado nivel de sus conciertos porque su propietario es un auténtico erudito en el tema»; y en las diversas actuaciones que ofreció «el excepcional organista» Lou Bennet, le confesó que «era una de las salas de España que más le gustaba, porque tenía el sabor de los locales americanos de jazz». La calidad de las actuaciones de este club «fue sobresaliente y presentó a los pesos pesados del jazz español y a figuras internacionales» como Jorge Pardo, que ofreció «sesiones inolvidables», como la gala que se vivió el domingo.