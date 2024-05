"Mi objetivo no es trascender, sino simplemente ser mediocre y disfrutarlo"

La mediocridad es una cualidad propia de la medianía en la que, lejos de ver algo como sobresaliente, se hace apelación indirecta a la vulgaridad. Y Maialen Gurbindo (Pamplona, 1994) hace propio ese adjetivo y lo pone en valor en su reciente libro El arte de ser mediocre, donde se plasman los pensamientos de una artista que abraza sus rarezas y expone una manera diferente de vivir apoderándose de una palabra que siempre ha tenido un significado peyorativo.

Además, la cantante visita con su proyecto musical Chica Sobresalto La Llotja de Elche este sábado 11 de mayo, a las 22 horas, para presentar las canciones que le han llevado a vivir el momento más dulce de su carrera artística lejos de la academia de Operación Triunfo. Canciones como Fusión del núcleo, El milagro, Oxitocina o La estrella han erigido a una cantante que desde un primer momento tenía claro que quería tener un futuro en el que "poder meter a 200 personas en cada bolo". Ahora, con su gira Plutón, puede decir que lo ha superado con creces.

Su gira Plutón llega a Elche este 11 de mayo. ¿Qué se va a encontrar el público en este concierto?

La gente se va a encontrar a una Maialen que por fin está 100% a gusto con lo que hace. No me siento insegura con nada en el concierto y eso hace que me divierta muchísimo sobre el escenario. Hemos trabajado mucho previamente, porque somos unas locas y ensayamos muchísimo, pero luego nos dejamos llevar.

La gira recibe el nombre de una canción que plasma sus inseguridades de forma abierta. ¿Ha conseguido dejar atrás esos pensamientos?

Ahora mismo no existen sobre el escenario., pero en la vida real regresan todo el rato. Soy una persona muy insegura que estaba intentando estar mejor de forma equivocada. Quería mejorar mi autoestima y sentirme grande y suficiente, pero me he dado cuenta de que eso es muy complicado para mí. No sé si es mi naturaleza o lo que he aprendido de pequeña, pero me siento mejor intentando hacer cosas grandes siendo poquita cosa. Eso me demuestra que la gente viene a verme siendo Plutón, ese planeta al que echaron por ser pequeño. Quiero hacer cosas increíbles sin aparentar una falsa grandeza.

Debe de ser difícil subirse al escenario con esa inseguridad.

Llevo subiéndome al escenario desde que tengo uso de razón y lo sigo pasando fatal en cada bolo. Pero cuando estoy en el escenario, ahora, con mis 30 años, hay algo en la cabeza que me hace clic y soy muy feliz. No sé la razón por la que pasa esto, pero tengo claro que mi banda me ayuda muchísimo.

¿Qué es para usted el éxito?

Para mí, el éxito es lo que tengo ahora mismo. Se junta que me va muy bien profesionalmente con que estoy muy feliz. Operación Triunfo ha sido el momento de mayor exposición de mi carrera y en ese momento, pese a que hicimos el bombazo de Fusión del núcleo, una canción que en pocas semanas se plantó en un millón de reproducciones, no sentía que me representase la palabra "éxito".

¿Por qué?

Porque no estaba siendo feliz. Estaba en un momento vital muy raro y no creía que me mereciera todo lo que me estaba pasando. Se tiene que juntar que profesionalmente te vaya bien con que tú, emocionalmente, estés en un buen momento. Eso sería para mí el verdadero éxito. Ahora mismo, el mayor éxito que tengo es que mi banda se quiera quedar conmigo, que mi técnico de sonido me llame para decirme que está muy a gusto y que disfrute haciendo lo que hago. Aparte de que me va muy bien, no quiero ser romántica porque sí. Si estás palmando pasta, es obvio que no te sientes exitosa.

¿La pérdida de seguidores sería un fracaso?

Posiblemente sí lo sentiría como un fracaso, para qué nos vamos a engañar. Lo pasaría mal e incluso me daría vergüenza.

"En OT me miraban raro cuando decía que mi objetivo era que en cada ciudad de España viniesen mínimo 200 personas a verme"

A OT siempre se presentan jóvenes que aspiran ser números uno nacionales. Usted, en cambio, aportaba un punto de vista diferente de la industria.

Cuando entramos a OT, todas sabemos lo que puede ocurrir porque tenemos ejemplos de ello. La gente cree que hay artistas que no viven de la música cuando sí lo hacen, pero no de forma tan mediática. Pero aunque se sepa que de los 16 concursantes solo uno llega a un punto mainstream, todo el mundo confía en ser esa persona. Esto me parece peligroso. Este año fui a visitar a los chicos de OT 2023 y les dije que tenían que creer en su proyecto. Siempre tienes que tener arriba la moral porque vas a tener que liderar a un equipo, que es algo que se nos olvida. No puedes pensar que una energía divina te va a llevar arriba porque eres especial y diferente a los otros 15.

¿Qué le ayudó a pensar diferente?

A mí me ayudó que ya había visto el mundo de la música desde antes y tenía muy claro que, al salir, iba a hacer las cosas de la misma manera: me iba a ir con mi banda exactamente igual que como lo hacíamos antes del programa. Cuando en la academia decía que mi objetivo era que en cada ciudad de España viniesen mínimo 200 personas a verme, me miraban raro, y realmente no se estaban dando cuenta de lo valioso que es que vayan a verte 200 a un bolo.

No todo el mundo es Aitana o Lola índigo.

No, y tampoco hace ninguna falta. Creo que hay un falso espejismo con mucha gente que está detrás de un perfil en una red social con muchos seguidores que luego no llena una sala de 100 personas. Todo el mundo desde fuera se cree A&R desde su casa, mirando oyentes mensuales y seguidores.

Chica Sobresalto visita La Llotja de Elche este sábado 11 de mayo / información

¿Piensa mucho en el futuro y en la inestabilidad de la música?

Constantemente. Cuando eres músico tienes que aprender a vivir con la incertidumbre. Es algo que siempre me ha dicho mi psicóloga y a mí me cuesta mucho porque vengo de una familia humilde en la que siempre se ha medido todo. Pero no tengo ningún problema en trabajar de absolutamente nada. Si un día no sé cómo pagar el alquiler, me pondré a currar y punto.

En su carrera ya cuenta con tres discos en el mercado y una gran cantidad de sencillos. ¿Cómo valora su crecimiento artístico con el paso de los años?

Creo que he crecido mucho. Ahora soy muchísimo mejor compositora, sé dónde poner límites y he aprendido cómo funciona la estructura de todo esto de la industria.

"Nos hemos esforzado mucho en buscarle la vuelta y realmente puedes hacer música con tres notas"

¿Qué es para usted la música?

Para mí la música es algo sencillo que genera cosas muy complejas. Nos hemos esforzado mucho en buscarle la vuelta y realmente puedes hacer música con tres notas. Me gustan las canciones que salen de las entrañas, con una estructura sencilla y que generan cosas increíbles.

Siendo fan de grupos como Extremoduro, ¿no le apetece hacer un disco 100% macarra?

¡Por supuesto! De hecho, he decidido que, como ahora en mayo cumplo 30 años, voy a hacer una etapa adolescente en este momento de mi vida y voy a intentar componer y hacer cosas con otros artistas sin miedo a que me digan que no. Ya me lo han dicho muchas veces y no pasa nada. Ahora es el momento de jugar y de hacer un disco extremadamente macarra, pero buscando mi macarrismo propio. Creo que no lo he encontrado todavía.

Ahora también está presentando su libro El arte de ser mediocre. ¿De verdad piensa que lo es?

Muy mediocre, además. Y me parece bien. Me identifico mucho con la canción de Tulsa que dice "no quiero hacer historia". No tengo la necesidad de destacar ni de ser un ícono en nada en particular. Mi objetivo no es trascender, sino simplemente ser mediocre y disfrutarlo.