El Hércules debutará en Liga, con toda probabilidad, sin aficionados herculanos en las gradas de El Collao. Sanidad ha estipulado que el amistoso que jugará el Alcoyano este domingo en su feudo sea ante 1.000 espectadores. Así, el organismo ha desestimado la petición del Deportivo de un 40% del aforo de El Collao (en torno a unas 1.900 personas sobre 4.800 butacas), estadio que acoge este fin de semana la presentación oficial del equipo en un choque contra el Yeclano.

La decisión afecta directamente al Hércules porque solo siete días más tarde, el próximo domingo 18 de octubre, el equipo diseñado por Carmelo Del Pozo y dirigido por David Cubillo debutará en la nueva Segunda División B sobre el mismo escenario, El Collao. No hay previsión de que la cifra aumente porque por el momento no ha habido ningún partido de fútbol que haya rebasado el millar de espectadores en las gradas.

Esa cifra es la que aplica el protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de momento no ha variado en ninguna petición para partidos de fútbol al aire libre en todo el país. El límite también afectará a la semana siguiente, en el primer partido que dispute el Hércules en el Rico Pérez, ya que la restricción no depende del aforo que tenga el estadio. Sin ir más lejos, el estadio de El Sardinero, con capacidad de 22.222 espectadores, acogió un partido contra el Athletic hace dos semanas y la cifra permitida fuero también de unas 1.000 personas.

El Alcoyano ya paró en seco la campaña de abonos por el mismo motivo y solo permitió hacerse socio a un millar de personas ante la incertidumbre sobre los aforos. El club de El Collao decidió bloquear la venta de abonos porque intuía que no podrían entrar más de 1.000 personas a cada partido y quiso evitar tener que devolver el importe de los abonos que no pudiesen entrar a El Collao. El Alcoyano tiene lista de espera de los aficionados que no han podido renovar el carnet.

Por otra parte, el Hércules rebasó ayer la cifra de 1.500 abonados en una semana de campaña. Además, el club blanquiazul anunció ayer que el partido de este domingo en Almansa contra el Lorca, el último de la pretemporada, podrá ser seguido por su canal de YouTube.