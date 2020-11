La Real Sociedad y el Villarreal firmaron tablas los puntos en un encuentro que quedó resuelto en el primer tiempo con sendos tantos de penalti de Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal y que significa el fin a la racha de victorias del conjunto de Imanol Alguacil, que mantiene el liderato en LaLiga Santander con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ha disputado dos partidos menos. Fue un duelo de ‘Liga Europa’, igualado y equilibrado, como se esperaba, entre dos de los equipos llamados a luchar por las posiciones de privilegio que incluso han mandado en el torneo en estas primeras jornadas.

El conjunto de Unai Emery, con jugadores frescos tras no ser titulares en su mayoría el jueves contra el Maccabi Tel Aviv, encerró a la Real en los primeros minutos y enseguida encontró premio cuando Aritz fue con todo a un balón con el que iba a conectar el ecuatoriano Pervis Estupiñán y derribó al ecuatoriano en el área local.

El internacional Gerard Moreno, que está en buen momento de forma, no desaprovechó la ocasión para adelantar al Villarreal y poner de los nervios a un conjunto vasco que echaba en falta el faro que siempre ilumina su juego, David Silva. Mejoró, no obstante, el conjunto donostiarra según avanzaba el encuentro y empezaron sus oportunidades, erradas las de Le Normand y Barrenetxea, pero no la del penalti transformado por el infalible Mikel Oyarzabal pasada la media hora de juego. Tablas para afrontar una segunda mitad en la que la gestión de esfuerzos y el banquillo podrían jugar un papel determinante dada la acumulación de encuentros para ambos equipos entre LaLiga y la competición continental.

Se detuvo el juego por un aparatoso golpe a Merino, que precisó graparse la ceja, y en la reanudación estuvo a punto de marcar la Real en una jugada brillante de Oyarzabal que no culminó el brasileño Willian José al encontrarse el hueco cerrado por Asenjo para desviar a saque de esquina.