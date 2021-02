El HLA Alicante ha sufrido más de lo necesario para conservar esta tarde el liderato del grupo B de la Liga LEB Oro. El conjunto de Pedro Rivero, al que le ha costado entrar en el partido, enlaza su segundo triunfo gracias a un excelente tercer cuarto, en el que ha firmado un parcial de 29-14, y a su enorme capacidad reboteadora en el aro rival. Chumi Ortega, con dos capturas en el momento decisivo, y Edu Martínez, con dos tiros libres capitales, han certificado una victoria que el exlucentino Chuso González, ha puesto en tela de juicio con dos triples redentores mediado el último cuarto.

El 0-7 de parcial con el que arrancó la contienda explica la urgencia que ha perseguido al cuadro de Pedro Rivera durante la primera mitad. 18 minutos ha necesitado la Fundación para igualar el marcador: 30-30. Las numerosas pérdidas y los desajustes defensivos permitieron al bloque de Rubén Perelló liderar el pulso entre favoritos hasta el descanso: 35-37.

Después, un tercer acto sobresaliente, aportando equilibrio a la intensidad en el juego, ha permitido al HLA doblar la anotación de su adversario: 64-49. Un triple de Llompar al comienzo del último cuarto ha establecida la máxima renta lucentina: 67-51 (+16). El desenlace se antojaba plácido en el CT, pero no lo fue. La mordacidad de Chuso sostuvo a sus compañeros en la cancha. Dos lanzamientos consecutivos del escolta albaceteño desde más allá de la línea del 6,70 han completado un parcial de 0-9 que ha disparado las alarmas locales: Del 67-51 se ha pasado al 77-76, a un minuto para la conclusión.

Ahí han emergido la fortaleza de Chumi Ortega para enmendar dos errores en el lanzamiento (tras dos malas selecciones de tiro) y la sangre fría de Edu Martínez, que ha dispuesto de los dos tiros libres que debían dejar la victoria en casa. No había acudido antes a la personal, pero no le tembló el pulso. Ha anotado los dos y ha permitido al HLA viajar a Granada el próximo sábado (17 horas) al frente de la clasificación con un balance de 11 triunfos y 4 derrotas.