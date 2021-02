Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló de la futura Segunda B Pro en una entrevista concedida a la revista FutbolJobs Magazine, publicación del portal español Futboljobs.com. «Es positivo y es uno de los planteamientos que hice en el famoso Pacto de Viana, la existencia de una tercera categoría en la que no hubiera un salto tan grande entre la Segunda División B y el fútbol profesional. Me parece bien el modelo, dos grupos en esta Primera Nacional. Lo que me preocupa es que estando escasamente a unos meses no haya un proyecto. Solo hay un nombre y una idea de dividir por grupos. Hay una idea, pero no un proyecto. Un proyecto no es decir va a haber dos grupos y ya está», señaló Tebas. « Hay que elaborar un plan de explotación de derechos, de control económico, de gestión, patrocinios colectivos… Me preocupa bastante porque estamos escasamente a unos meses y eso no se construye en una tarde o una mañana, no se construye en un mes, en dos o en tres, se necesita mucho más tiempo. Se ha creado mucha expectativa y sé de muchos clubes que están muy ilusionados con esa categoría, y es para estarlo, pero si no haces un proyecto, si no se prepara a nivel de recursos económicos y otros recursos de control, laborales o de conocimientos, posiblemente falle», señala el presidente de LaLiga, que se mostró optimista ante el final de la pandemia, si bien admitió que pensaba que «todo iba a ir más rápido».

Tebas no se marcó un plazo para el regreso de los aficionados a los estadios aunque sí adelantó que será de forma paulatina y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. «Todavía tardaremos en volver a la normalidad».