La afición del HLA Alicante podrá volver a la grada del Pedro Ferrándiz el próximo domingo, 28 de febrero, a las 12:30h para el partido que enfrenta al conjunto lucentino con el Real Murcia Baloncesto. 150 personas podrán estar presentes en las gradas para el último partido del HLA Alicante en el Pedro Ferrándiz de esta primera fase.

La Fundación Lucentum, desde el inicio de la temporada, se ha mantenido en contacto con la Conselleria de Sanidad para evaluar semana a semana la evolución de la pandemia y la posibilidad de público en las gradas. De esta manera, y tras volver a consultarlo, Sanidad ha permitido la presencia de 150 personas de público debido a la bajada de incidencia del Covid en Alicante.

La reserva de entradas se realizará, de manera online, el viernes 26 de febrero. El sistema de reserva de entradas se abrirá el viernes por la mañana a las 10h para los abonados que optaron por la donación al club como forma de compensación. Por la tarde, a las 18h se abrirá el proceso de reserva para el resto de los abonados.

El club sacará una parte de entradas por la mañana y otra parte por la tarde para que los abonados que hasta la tarde no pueden sacar su entrada tengan opción de conseguir una para el partido.

Para reservar los asientos para el partido, los abonados deberán acceder con su usuario y contraseña en la siguiente dirección: http://venta.fundacionlucentum.t2v.com/

Es importante recordar que las entradas son a coste cero y se deberá presentar en el acceso al pabellón. La compra de esa entrada implica una declaración de responsabilidad detallada en la propia entrada. Tras la compra de la entrada a coste cero el sistema enviará un mail a la dirección de correo electrónico del abonado con la entrada

Los asientos disponibles estarán marcados con pegatinas indicativas de que esos asientos se pueden utilizar. Las entradas son nominales y no se pueden ceder o regalar, así como no estará permitido cambiar de asiento o utilizar una localidad que no te pertenece según tu entrada.

Cada entrada llevará asociada una puerta por la que cada persona deberá entrar de forma obligatoria con independencia de que en el interior se junten con convivientes en otra grada. La entrada también llevará impreso un horario recomendado para el acceso del pabellón. Los intervalos de acceso serán cada 20 minutos y estarán asignados en función del momento de reserva de la entrada. Desde el club rogamos que se respeten en la mayoría de lo posible esas recomendaciones de horarios para tener un acceso más ágil. La puerta de acceso será la que marque en cada entrada y no se podrá cambiar de puerta bajo ningún concepto.

Todas aquellas personas que convivan en el mismo domicilio podrán sentarse juntos, según marca la normativa. Como protocolo, el club preguntará a todas aquellas personas que se sienten juntas si son convivientes o no para garantizar cumplir toda la normativa que marca Sanidad.

Durante el partido estará prohibido comer (cualquier tipo de alimento o aperitivo) en el pabellón, así como quitarse la mascarilla. Ante cualquier incumplimiento de esta normativa, el club se reserva el derecho de expulsión del evento de las personas que infrinjan las normas con el único fin de salvaguardar la salud de todos los asistentes.