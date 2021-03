Derrota y destitución de Albadalejo

El Villarreal B acabó con la etapa de Gerard Albadalejo en el banquillo del Orihuela. La derrota sufrida ante el filial del «submarino amarillo» ha sido el detonante para que se haga realidad una destitución que ya se rumoreaba desde hace algunas jornadas. El propio Albadalejo fue el encargado de anunciarlo en rueda de prensa tras el partido, tratando de restar importancia a algo que cada vez es más natural en el mundo del fútbol: el despido de entrenadores cuando los resultados no acompañan. El técnico catalán desveló que el sábado, la directiva le hizo saber que si no ganaba al Villarreal B sería destituido y así ocurrió. Del mismo modo apuntó que solo queda que ambas partes lleguen a un acuerdo económico para que su marcha se haga definitiva, algo que se espera ocurra en las próximas horas. La marcha de Albadalejo se produce tras la severa derrota que el Orihuela sufrió ante el Villarreal B, que le condena a la lucha por la permanencia. Fue un partido que quedó marcado por la expulsión de Miguel Marí a los 27 minutos. El partido comenzó bien para los escorpiones. Cuando todavía no se había cumplido el primer minuto, Solano puso el 1-0 en el marcador y a los cinco minutos se lesionó el portero visitante Filip. El Orihuela se benefició de ese desafortunado comienzo cogió confianza en un encuentro trascendental para seguir teniendo opciones de salir de la zona baja. Al Villarreal B le costó centrarse y coger su sitio en el campo. El equipo escorpión se mostraba seguro e intentaba presionar arriba para impedir el trabajo de creación del Villarreal B. Pero Arana empató en un fuerte disparo a los 20 minutos y, de nuevo, llegaron las dudas. El infortunio cambió de manos para asentarse de lado del conjunto local. Tanto es así que siete minutos después fue expulsado con roja directa Miguel Marí y casi a renglón seguido Millán hacía el 1-2r para mayor desgracia de los de la Vega Baja. En unos minutos de mucho desconcierto en el Orihuela, Leandro evitó el tercero de los visitantes y el equipo comenzó a perder los papeles, lo que obligó a Albadalejo a hacer el primer cambio pasada la media hora. Poco después y de forma paulatina, el conjunto oriolano fue de nuevo cogiendo confianza y gozando de más seguridad. De hecho poco antes del descanso Solano tuvo la ocasión de empatar con un remate de cabeza que se fue fuera por muy poco. En el descanso, el técnico visitante Miguel Álvarez decidió dejar en la caseta a Agüero y dar entrada a Collado para desgracia de los escorpiones, que vieron como ese joven jugador hacía el 1-3 en el primer minuto de la segunda parte. A partir de ahí, el Orihuela aguantó el tipo como pudo con la dificultad que tiene estar en inferioridad numérica. El esfuerzo de todo el equipo, muy generoso en el trabajo colectivo, y las acciones de Leandro bajo palos, mantuvieron el 1-3 hasta que Chechu Flores fue derribado dentro del área y él mismo se encargó de transformar el penalti en el minuto 78. Acortaba así distancias el equipo de Albadalejo que dejaba una puerta abierta a la esperanza de un posible empate. Los de la Vega Baja intentaron hasta el final asediar la portería contraria en busca del milagro, pero fue un querer y no poder. Para colmo de la desgracia oriolana, en una de esas acciones en la que equipo estaba volcado, una contra finalizó con el cuarto gol del Villarreal B. Finalmente se consumó que tendrá que luchar en la próxima fase por la permanencia y falta por saber qué entrenador será el capitán que guíe al equipo hacia ese posible puerto de la salvación.