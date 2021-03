El Alcoyano afronta esta semana sin competición a la espera de la segunda fase de la Liga con la confianza en que el parón no condicione el rendimiento del equipo, que ha acabado la primera fase del campeonato en uno de sus mejores momentos de la temporada, informa Efe.

Vicente Parras, técnico del Alcoyano, ha planeado la semana dando descanso los dos primeros días tras ganar el domingo 2-1 al Mestalla y con la mirada puesto al amistoso que disputará este sábado por la mañana (11.00) en El Collao frente al Eldense, que ha logrado la mayor puntuación dentro de la Tercera División de la Comunitat Valenciana.

Parras tiene como referencia lo sucedido en Navidad, cuando el parón llegó justo en el momento en el que el Alcoyano estaba bien tras un mal comienzo de temporada que le llevó a ocupar el último puesto en las primeras jornadas.

El técnico recuerda que entonces dijeron que el parón no les venía bien, pero luego, "todos ya conocen cómo fue tanto en la Liga como en la Copa del Rey".

"Por ello no digo nada y no vamos a bajar la guardia, puesto que a partir de la próxima semana nos viene tres miuras", advirtió.

El Alcoyano arrancará la segunda fase de la liga con la baja segura del centrocampistas Juanan Casanova, una de las piezas fundamentales del esquema de Vicente Parras, que no podrá jugar por acumulación de tarjetas. El técnico espera recuperar al delantero Jona Mejía, que ante el Atzeneta no terminó el partido y el domingo frente al Mestalla no saltó al terreno de juego por precaución.