Torreblanca Melilla FS y Universidad de Alicante han firmado una vibrante primera semifinal en la Copa de la Reina de Fútbol Sala decantada por la genialidad de la pivote brasileña Emilly Marcondes y su compatriota Bia Sousa.

Las jugadoras del conjunto universitario topaban contra un muro una y otra vez, y cuando el balón caía cerca de Emilly, autora de un «hat-trick» en la eliminatoria de cuartos, temblaba la defensa estudiantil. El guion no cambió mucho. Universidad de Alicante proponía y Torreblanca resolvía durante la primera mitad. La pivote conectó una gran volea a la salida de un saque de esquina que Elena no pudo parar. Las de Maravillas Sansano no se rendían y dispusieron de varias ocasiones para empatar, a destacar un palo de Raquel al rematar un pase de Rocío, que apuraba la línea de fondo para servir la asistencia.

Ya en el minuto 16, se despejaban las dudas sobre qué equipo pasaría de ronda. Emilly conducía por el carril izquierdo después de recuperar y metía la puntera para subir el segundo al electrónico. Y, casi de inmediato, le daban la puntilla al cuadro alicantino. Bia se hacía con un rechace al borde del área bien peleado por Lydia y convertía el tercer, y último tanto, antes del descanso.

La segunda parte parecía animarse con un gol de Rocío. Elenita trazaba un pase largo magnífico y Raquel dejaba de tacón para que Rocío fusilase. Pero todo se quedaba en un espejismo y las jugadoras de Marcio volvían a la carga. Emilly anotaba otro golazo, esta vez de falta, lanzando con el interior por fuera de la barrera. Va de triplete en triplete. De hecho, pudo ampliar su marca s de no haber sido por las molestias que sufrió durante todo el encuentro.

Bia tampoco se quedaba atrás y marcaba de cabeza tras recibir un pase de portería a portería de las botas de Sara. Con la UA volcada al ataque, la misma jugada se repetía un minuto más tarde con Emilly de pasadora y su paisana ejerciendo de rematadora una vez más. Raquel cerraba el más que digno papel de la UA en la Copa con un disparo que se le colaba por error a Sara entre las piernas. Bia lograba su cuarto tanto a puerta vacía para terminar de redondear la fiesta melillense. El Torreblanca FS estará en su primera final de la Copa de la Reina, donde se medirá con el gran favorito, Pescados Rubén Burela, que se deshizo por la mínima (0-1) del Futsi Atlético Navalcarnero en la segunda semifinal.

FICHA TÉCNICA

TORREBLANCA MELILLA FS: Sara, Lydia, Fernanda, Bia y Emilly (quinteto titular), Patri, Desi, María Soto, Julia, Fabi, Thais y Jacke. Entrenadora: Marcio Simeao.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: Elena, Anita, Elenita, Sara y Pao (quinteto titular), Mónica, Miriam, Raquel, Melli, Ana Romero, Lara Terrés, Àngela, Aitana y Rocío. Entrenadora: Maravillas Sansano Ríos.

GOLES: 1-0 Emilly (9'); 2-0 Emilly (16'); 3-0 Bia (16'); 3-1 Rocío (22'); 4-1 Emilly (25'); 5-1 Bia (30'); 6-1 Bia (31'); 6-2 Raquel (37'); 7-2 Bia (38').

ÁRBITROS: Diego Gallo, Jorge González, Lidia Crespo y Leticia Romero.

INCIDENCIAS: primera semifinal de la Copa la Reina de Fútbol Sala disputada en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).