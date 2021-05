Al Orihuela se le complica la salvación y el milagro de no bajar a Tercera División queda bastante más lejos tras la derrota sufrida en su visita a Barcelona este domingo, donde perdió por 2-1 ante el Espanyol B. Con este resultado, los de Machuca dan un paso atrás en su ilusión por alcanzar el milagro de la salvación. Quedan dos jornadas en juego y, aunque matemáticamente todavía no está descendido, el equipo baja a la tercera posición por la cola y está obligado a ganar al Olot en Casa y al Prat fuera, y esperar tropiezos de los rivales en ambas semanas para alguna opción de no bajar a Tercera División, ya que por encima, hasta llegar a puestos de salvación, tiene a Olot, Prat y Atzeneta.

El partido ante el Espanyol B fue igualado y con dominio alterno, pero el equipo local estuvo más acertado de cara a puerta y el esfuerzo que hizo el conjunto de Machuca durante todo el encuentro no tuvo recompensa. Se adelantó el filial periquito que se quedó en inferioridad numérica a los 73 minutos, algo que aprovechó el Orihuela para empatar. Pero cuando más creídos estaban los jugadores oriolanos de que podían consumar otra remontada, llegó el mazazo del segundo gol de los locales casi sin tiempo para la reacción.

Empezó el Orihuela el partido con ganas de sorprender pronto como ya hiciera en Los Arcos la jornada anterior frente al Hospitalet. Así, a los cinco minutos se produjo una buen combinación de Solano con Toché en el área que terminó sin consecuencias, ya que la defensa local logró despejar el balón. Sin embargo, enseguida se hizo el Espanyol B con el dominio del partido mientras que los de Machuca trataban de recuperar el control de la pelota para intentar llegar a la portería rival. En esos minutos, los oriolanos dispusieron de ocasiones a balón parado que no tuvieron sus frutos, y en el minuto 29, Becerra lograba marcar de cabeza para poner más cuesta arriba el partido para los de la Vega Baja.

Otra vez le tocaba al Orihuela remar contra corriente. Los jugadores dieron un paso adelante en intento colectivo de buscar el empate antes del descanso, lo que hizo que la defensa local se tuviera que emplear a fondo para sacar el balón de su área en determinados momentos. Pero asumir riesgos tiene sus consecuencias, y a punto estuvo de sufrirlas en el minuto 42, cuando entre Aitor Arias y la defensa visitante lograban sacar el balón en la misma línea de gol, evitando así el segundo tanto de los locales.

Se fueron al descanso con la victoria mínima de 1-0 para el Espanyol B, lo que llevó a Machuca a mover rápidamente ficha y hacer dos cambios para el inicio de la segunda mitad. En los primeros quince minutos tras la reanudación, el dominio pasó a ser de los oriolanos que lo intentaron tanto a balón parado como en jugada, pero el gol seguía resistiéndose. En el minuto 61, Ferrán Giner tuvo en sus botas el empate, ya que se plantó solo en el área, pero su disparo salió rozando el palo.

Aitor Arias también tuvo una salida valiente para salvar a su equipo en el que podía haber sido el segundo gol a los 72 minutos, y en la siguiente jugada fue expulsado Becerra por una falta sobre Mauro, por lo que daba la oportunidad a los de Machuca de buscar el empate en superioridad numérica. Eso hizo que el dominio comenzara a ser claro del Orihuela, y en el minuto 85 Toché lograba empatar.

Pero poco le duró la alegría al conjunto de la Vega Baja, ya que dos minutos después, el filial periquito lograba ponerse de nuevo por delante en saque de falta. Aunque el Orihuela siguió esforzándose hasta el último aliento, las esperanzas de puntuar en la Ciutat Esportiva Dani Jarque se esfumaron cuando en el minuto 93 fue expulsado por roja directa Pina.

FICHA TÉCNICA:

RCD ESPANYOL B: Ortuño, Nil, Alejandro Pérez, Villahermosa, Becerra, Iván Gil (Pedro Torres, 62) (Recasens, 68), Jutgla (Rubén, 62), Nabil (Svensson, 68), Ricard Pujol, Gori y Omar (Tugarinov, 88).

ORIHUELA CF: Aitor Arias, Brian (Cases, 83), Chechu Flores, Mauro, Álex Pérez (Salinas, 79), Pina, Miguel Marí (Luis Gilabert, 46), Toché, Miguel Marín, Carlos Badal y Rubén Solano (Ferrán Giner, 46).

ÁRBITRO: Sánchez Alba. Mostró tarjetas amarillas por los locales a Iván Gil y por los visitantes a Miguel Marín, Mauro, Chechu Flores, Badal y Ferrán Giner. Expulsó con roja directa a Becerra en el minuto 73 y a Pina en el 93.

GOLES: 1-0, minuto 29, Becerra. 1-1, minuto 85, Toché. 2-1, minuto 87, Alejandro Pérez.

CAMPO: Ciutat Esportiva Dani Jarque.