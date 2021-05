El HLA Alicante recupera toda su artillería

«Nadie nos puede exigir pasar a semifinales porque el equipo no está hecho para ese objetivo» PEDRO RIVERO - ENTRENADOR DEL HLA ALICANTE

«El equipo está preparado porque llevamos tiempo esperándolo y además los jugadores están trabajando muy bien y veremos lo que pasa. Son partidos divertidos de jugar, los jugadores lo que quieren son partidos de este nivel y yo creo que están preparados para sufrir y también para pasarlo bien», apunta Rivero, que observa una gran ilusión en la plantilla de cara a las eliminatorias por el ascenso. Sobre el favoritismo del TAU Castelló por tener a su favor el factor cancha no lo tiene tan claro: «Se ha visto durante el año que el jugar en tu casa no era un factor dominante pero ahora que ya empieza a entrar bastante gente en los pabellones pienso que volverá a ser determinante. Para las eliminatorias con público la estadística está ahí, es normal que las ganen los que tienen el factor campo, pero en series a tres partidos puede pasar cualquier cosa, va a depender mucho de las sensaciones. En las eliminatorias puede pasar de todo».

Lo que tiene claro Rivero es que ni el equipo va a jugar con presión por tener que pasar la eliminatoria ni tampoco van a dar nada por perdido. «Nadie nos puede exigir pasar a semifinales porque el equipo no estaba preparado para eso. Somos un equipo ambicioso y lo hemos demostrado, hay que tomar las cosas en su término justo», afirma el técnico lucentino, que espera «sacar la mejor versión, que es la que más veces hemos sacado». Por último, Rivero elogió la plantilla del TAU. «No somos parecidos. Ellos tienen mas intimidación que nosotros. Es una plantilla muy larga, me preocupan algunos jugadores como Durán, o Juanjo… pero es un equipo complejo y no deberíamos centrarnos solo en uno», señaló.