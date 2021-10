Ferrando contradice a los inversores de La Nucía

Pies en la tierra. César Ferrando ha querido rebajar esta semana las expectativas de su equipo, señalado como claro favorito al ascenso tras sumar la tercera victoria consecutiva, ser líder en solitario y el único equipo invicto en el grupo con cuatro triunfos y dos empates en las seis primeras jornadas de competición.

A pesar de lo tozudo de los datos, el preparador de La Nucía se ha visto obligado a rebajar la euforia que manifiesta sin rubor. «El ascenso no está en nuestra cabeza, únicamente pensamos en competir para acabar lo más arriba posible. Ese es el objetivo que nos marcamos al principio», recuerda el técnico valenciano a quienes ya dan a su equipo en Primera RFEF.

El pasado 3 de septiembre, al presentar su ambicioso proyecto, Rocky Delgadillo, socio inversor de ISM, uno de los motores del club de la Marina Baixa, indicó que estaban «muy ilusionados con las posibilidades de este club», y añadió: «el objetivo es el ascenso y para ello hemos invertido una cantidad significativa».

César Ferrando no lo escuchó, o prefirió no hacerlo, para no añadir presión al vestuario. El veterano entrenador recuerda todavía que la temporada anterior, con una apuesta semejante, lo pasaron «muy mal». Por eso, ahora que su equipo es líder, pide «mirar atrás para valorar más» la situación actual. Ferrando opta por omitir la palabra ascenso de sus comparecencias a pesar del excelente arranque del equipo tras sumar 14 puntos en 6 jornadas y ser el máximo goleador del grupo con diez dianas y el menos goleado con solo tres tantos en contra.