No pudo el Eón Horneo Alicante ante el líder de la categoría y cayó por 34-35 en el Pitiu Rochel. El conjunto azulgrana demostró su calidad e imprimió un mayor ritmo en los instantes finales para asegurar una victoria importante en la División de Honor Plata. Los alicantinos llegaron a tener cinco goles de renta a los 20 minutos, pero los de Óscar Gutiérrez no mantuvieron el ritmo y el Barcelona B despertó con un parcial de 0-4 en cinco minutos. Al descanso se llegó con un igualado 16-15 que alimentaba las esperanzas de los locales. Novais fue el jugador mas efectivo del Eón con 9 goles, aunque los 10 tantos del azulgrana Marc López hicieron daño. El Eón se estrelló contra un superior Barcelona B en los últimos diez minutos y no tuvo opciones de dar la sorpresa a pesar de lo igualado del resultado final. Buena imagen del Eón pese a la derrota.