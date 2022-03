Todavía resulta extraño ver jugar a la selección española de Copa Davis y no divisar entre el público, en la grada de la 'gente guapa', a Manolo Santana. El tenista madrileño nos dejaba en diciembre del pasado 2021a la edad de 83 años aquí, en Marbella, donde residía desde hacía décadas. Y hoy sábado el club de tenis Puente Romano que él mismo dirigió desde 1983 hasta 1989 le ha recordado con un cariñoso homenaje durante la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rumanía.

Por un momento, la pista central del club de tenis de Puente Romano olvidó el varapalo de la derrota en el dobles para ponerse en pie y aplaudir al que fuera cuatro veces ganador de grand slams, pionero del tenis español y vecino de Marbella durante décadas.

Álex Corretja ofició de maestro de ceremonias en un acto que llevó a la tierra batida a figuras nacionales como Nicolás Almagro, Juan Carlos Ferrero, 'Pato' Clavet, Anabel Medina; e internacionales como Ion Tiriac, Nicola Pietrangeli y, por supuesto, Björn Borg, el campeón sueco que 'trajo' a Marbella a Santana. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y Emilio Butragueño, encargado de las relaciones institucionales del Real Madrid, también estuvieron presentes en un homenaje que 'abrazó' a Claudia Rodríguez y Bárbara Santana, viuda e hija del madrileño.

"Manolo, estamos aquí por ti", afirmaba Corretja al destacar la calidad humana, además de la profesional de Santana, e ir dando paso a Miguel Díaz, Ángeles Muñoz y Juanma Moreno, quienes dedicaban palabras de elogio al homenajeado y a sus familiares y al momento estelar del homenaje: un vídeo con imágenes de las victorias de Manolo Santana, acompañadas de mensajes de recuerdo de nada más y nada menos que Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y el australiano Rod Laver, rival de Santana en los años 60.

La entrega de obsequios a Claudia y Bárbara y la interpretación de la canción 'You rise me up' a cargo del cantante chileno Rodrigo Orrego cerraron un momento para el recuerdo en la pista central del club de tenis Puente Romano. La pista Manolo Santana.

Un enorme palmarés

Aunque pueda parecer corto si las ponemos al lado de las cifras de don Rafael Nadal, el palmarés de Manolo Santana tiene un enorme valor ya que estamos hablando de uno de los pioneros del tenis español, que fue rompiendo barreras en los años 60, algunas de las cuales aún atesora. Santana fue cuatro veces campeón de un Grand Slam: de Roland Garros en 1961 y 1964; de Wimbledon en 1966 (primer español) y del Abierto de Estados Unidos en 1965; fue campeón de España ocho veces entre 1948 y 1969; ganó más de 80 torneos individuales en el circuito mundial y fue dos veces finalista de la Copa Davis (en 1965 y 1967). Es, aún hoy en día, el jugador español con más partidos ganados en la Davis, con nada menos que 92 triunfos. Además, y aunque no aparezca en las listas olímpicas oficiales, participó y se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de Méjico de 1968, en los que el tenis fue deporte de exhibición.