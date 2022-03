El Eldense frena a La Nucía

Empate que no deja contento a nadie. Duelo en el Pepico Amat donde el líder La Nucía buscaba un triunfo que le permitiera una semana más ostentar dicho cargo y de paso frenar las intenciones locales de asomar la cabeza en los puestos de promoción. Los locales arrancaron gestando un juego combinativo y metiendo a los nucieros en su parcela del campo.

A los cuatro minutos, un saque de esquina local caía a la frontal del área para que el remate local topase con una mano de la defensa visitante en el área. Saiz Villares decretó el punto de castigo desde donde Pablo ejecutó con potencia el 1-0. Muy cómodo y gustándose a la hora de tocar los locales manejaron bien el primer cuarto de hora. Poco a poco los nucieros fueron equilibrando la balanza de la posesión y empezaron a buscar la manera de romper el entramado montado atrás por Romero.

Los locales buscaron llevar abriendo por los extremos el peligro sobre el área de Valens y La Nucía empezó a generar sus mejores oportunidades a balón parado, arma que los de Ferrando manejan con solvencia. Así, primero Kevin cabeceó arriba y pasada la media hora, un envío al área pequeña, Álex Salto solo en área pequeña mandaba su remate de primera desviado.

El paso de los minutos llegando al tramo final del primer periodo acabó siendo de una Nucía que apretó en pos del empate y en el añadido del primer acto una buena asistencia desde banda derecha, Moisés en área pequeña mandaba la misma en un buen testarazo a la red de Guille Vallejo. En la segunda mitad fueron los visitantes quien mejor asentados, no permitieron al Eldense echarse arriba. La medular del terreno de juego pasó a ser nuciera y tardó el Eldense en equilibrar dicho duelo. La primera llegada fue de Adri León que cazó un remate desviado y una nueva llegada que Romera no atinó a definir. El Eldense pudo replicar en varias contras lanzadas pero mal definidas una vez los locales acababan pisando el área de Valens, dando aire a una Nucia que seguía ahogando atrás al Eldense y llevando varias acciones a balón parado sobre el área de Guille Vallejo sin que este tuviera que intervenir. Bajo alarmante el ritmo de un encuentro que a La Nucía le interesaba, bajando las revoluciones locales y sin que apenas los de Romero atisbaran el área de Valens. Probó Forte suerte en un disparo en la frontal desviado y poco más pudo exponer arriba el conjunto del Vinalopó. El empate no era del todo malo para los locales pero algo escaso para La Nucía.