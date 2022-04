La Nucía deja escapar la victoria con un gol en el 99’

La Nucía dejó escapar una gran ocasión para recuperar el liderato de la clasificación y no aprovechó el tropiezo del Intercity en el campo del Socuéllamos. El conjunto de César Ferrándo acariciaba su vuelta al primer puesto de la tabla. Pero un gol del Mancha Real, en el minuto 99, acabó con las ilusiones nucieras.

Fue un partido muy luchado, en el que el equipo jinenes puso las cosas complicadas, incluso erró un penalti. La excesiva prolongación y el tanto del empate visitante en el 99 provocó las protestas al final de encuentro y se produjo una tangana entre jugadores y técnicos de ambos equipos, en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil para proteger al árbitro del partido.

La Nucía salió muy intenso al terrero de juego y a los nueve minutos ya pudo abrir el marcador en una acción a balón parado. Tras un saque de esquina, Fofo mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue anulado al considerar el colegiado que remató en posición antirreglamentaria.

Empujaba el equipo de César Ferrando, que tuvo una nueva ocasión por mediación de Rubén Saiz, pero la pelota se estrelló en el poste. El rechace le cayó a Fofo, quien disparó fuera.

Antes de la media hora de juego y ante el asedio nuciero, Fer Pina, primero; y nuevamente Ruben Saiz; tuvieron la oportunidad de marcar. En esta ocasión se encontraron con el meta visitante Lopito.

No estaba cómodo el Mancha Real que resistía con orden, pero sin ser capaz de crear peligro sobre la portería de Valens. Los últimos minutos del primer periodo dejaban en inferioridad a La Nucía tras la expulsión de Dasquet por doble amarilla. Aún así, Javi Cabezas tuvo una nueva ocasión, que se estrelló en el poste. Al descanso se llegó con empate sin goles. Un marcador injusto para los de César Ferrando, que merecieron más premio.

En la segunda parte, el técnico de La Nucía dio entrada a Miñano en busca de dar más empaque al centro del campo. Los rojillos encontraron el gol en el minuto 48. La estrategia dio sus frutos y Álex Salto abrió la lata.

El Mancha Real, con superioridad numérica, reaccionó por la vía rápida y pisó área local para sacar fruto de ello en un penalti cometido por Álvaro. El lanzamiento de la pena máxima de los andaluces lo adivinó Valens, que abortaba las esperanzas visitantes de equilibrar el resultado.

Poco a poco y pese al error del penalti, los jienenses fueron dando pasos al frente. La Nucia sobrevivía con el 1-0, si bien había gozado de ocasiones más que claras para llevar mayor renta a su favor. Los mejores momentos de los visitantes fueron llegando, a base de empuje y con un primer aviso de Edu Viaña, que no estuvo atinado. Por momentos el encuentro dejaba de coger ritmo entre interrupciones constantes. Algo que el colegiado iba a meter de extra tras cumplirse los 90 minutos del tiempo reglamentario. Los nucieros resistían en inferioridad, mientras el partido llegaba a los instantes finales, momento en el que el Mancha Real vio como le anulaban un gol. Pero no decayó y dispuso de nueve minutos de añadido, quedando por ver si la resistencia a la que habitualmente los nucieros suelen aferrarse volvería a darle los puntos.

Sin embargo, en el último suspiro y cuando se cumplía el minuto 99 de encuentro, un remate de Miguel Montes establecía el empate sobre la bocina y acaba con las ilusiones de La Nucía de conseguir la victoria y recuperar el liderato. Los locales tuvieron muchas ocasiones para llevarse el encuentro, pero no terminaron de sentenciar y, al final, lo terminaron pagando con el empate.

FICHA TÉCNICA:

LA NUCÍA: Valens, Romera, Moisés, Alex Salto (Javi Martín, m.59), Álvaro, Dasquet, Fer Pina (Borja, m.93), Cabezas, Fofo, Ruben Saiz (Miñano, m.46) y Mariano Sanz (Marc Más, m.93).

ATLÉTICO MANCHA REAL: Lopito, Villarejo (Miguel Montes, m.77), Falo, Pedro Corral (Urko Arroyo, m.46), Espinosa, José Enrique, Edu Viaña, Mauro, Juanca, Rafa Vega y Carlos Jiménez.

GOLES: 1-0) m. 48, Alex Salto. 1-1 m. 99, Migue Montes.

ÁRBITRO: González Paez (Comité Madrileño). TA por l Expulsó por los locales a Dasquet, m.39. T amarillas: A los visitantes a Mauro y Carlos Jiménez. T rojas: Expulsó al local Dasquet m.39.

ESTADIO: OlÍmpic Camilo Cano, ante unos 400 espectadores.