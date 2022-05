El COI no ha marcado ninguna fecha límite para la candidatura a los Juegos 2030

Alejandro Blanco, presidente del COE, ha presionado indirectamente a Aragón durante el último mes para acelerar el acuerdo que debería conducir a la presentación de la candidatura conjunta ante el COI. En las últimas semanas ha incidido en este sentido en diferentes apariciones públicas, e incluso llegó a fijar el 20 de mayo como la última frontera para sacar adelante los Juegos 2030. Este martes lo ha desmentido en Catalunya Radio Pere Miró, consejero especial del presidente olímpico Thomas Bach. "Para el Comité Olímpico Internacional no hay una fecha límite, es algo que se marca desde el COE para decidir si tirar hacia delante una candidatura".

Esta afirmación da la razón a Aragón, desde donde se ha repetido varias veces que ningún representante olímpico les ha trasladado nunca fecha alguna sobre la que se establezca el límite del proyecto.

Miró afirmó que el COI no obliga a realizar ninguna consulta a la población, pero sí a presentar pruebas de apoyo. "Es mejor sumar que restar", en referencia a una candidatura conjunta o en solitario por parte de Cataluña o Aragón. "Desde el COI, el proceso para llegar a escoger una ciudad o un país que organiza los Juegos pasa por un proceso de diálogo permanente y no hemos fijado ninguna fecha. Este dialogo se está desarrollando no solo con Pirineos sino con otras ciudades del mundo. Así que para nosotros ese límite no existe y ha sido fijado por alguien de nuestra casa (COE)".

"Soy el consejero especial del presidente del COI, así que solo puedo juzgar las cosas desde el punto de vista del COI", ha dicho recordando que Bach estará el día 1 en Madrid. "Yo le acompañaré. Iremos por otro tema, la ayuda que el deporte puede dar a los refugiados del mundo. Si se hablará de otras cosas... evidentemente cuando visitamos un país de habla de muchas cosas. Y el tema de la candidatura para 2030 es un tema importante. Pero no es el objetivo del viaje".

Miró ha explicado que las avenencias y desavenencias en las candidaturas en todo el mundo siempre existen. "Llevo 30 años en el COI y he visto centenares de candidaturas potenciales con problemas internos, como es lógico. Pero en este caso, desde el COI entendemos que esto es algo derivado del interés que los Juegos suscitan hoy en día".

Si todos quieren formar parte de este proyecto olímpico, ha continuado, "para nosotros es una lectura que quiere decir que el interés por los Juegos sigue siendo muy importante. Como he dicho en centenares de candidaturas, al final que haya un acuerdo y, dentro de mi neutralidad, espero que sea la más fuerte posible y que siga adelante.

Potencial de Aragón

“Me gustaría recordar que Jaca ya ha presentado dos veces candidaturas para los Juegos Olímpicos de Invierno (1998, 2002, 2010 y 2014). Por lo tanto, Aragón tiene un potencial muy grande. Dentro de mi neutralidad, hay un informe de un técnico del COI que estuvo en Cataluña y valoró muy positivamente las instalaciones. Por lo tanto, Cataluña tiene un gran potencial, Aragón tiene otro... A partir de aquí, ya se sabe que siempre es mejor sumar que restar", ha dicho Miró, que ha confirmado que hay un interés "muy grande" de Salt Lake City, Sapporo y casi seguro Vancouver. "Así que las decisiones no se toman solo basadas en el potencial de una candidatura, sino de esta y otras".

Queda claro pues que llegará un momento en el que Alejandro Blanco deberá decidir si continúa con las negociaciones, "que para nosotros no tienen una fecha de fin", y si decide continuar para 2030 "o más adelante", de acuerdo con todas las partes implicadas, "que es lo que debe hacer".

Respecto a la consulta preparada para julio en algunas comarcas del Pirineo catalán, en el COI "no obligamos a hacer un referéndum, pero lo que sí queremos es que el candidato nos muestre de forma clara y evidente el apoyo que tiene". Hay distintas maneras de hacerlo. "Hay países muy democráticos que se han basado exclusivamente en la opinión de los alcaldes o de grupos de la sociedad. Depende de cada uno. Leí estos días que había un apoyo de más de un 60% de apoyo a los Juegos".

La marca Barcelona

Por último, Miró no se ha querido mojar sobre el nombre que debería llevar la candidatura, todavía sin decidir, aunque ha destacado el potencial de la marca Barcelona, "el modelo en el que una ciudad y un país entero escogió cómo usar los Juegos como herramienta absoluta de desarrollo de la ciudad y de un cambio total".

Eso que hizo Barcelona "fue después el modelo que todos buscaron en el mundo. Así que la marca Barcelona es muy importante en el mundo olímpico, pero es la candidatura la que debe escoger el nombre, nosotros no entramos en eso en absoluto".