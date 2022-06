San Vicente rendirá homenaje póstumo a Vicente Pascual Gomis, considerado el «padre» del hockey sobre patines en la provincia. Para ello se disputará en la localidad sanvicentina un torneo de carácter nacional que se disputará el 9 y 10 de este mes. Nació en Alicante el 14 de febrero de 1948 en el seno de una familia trabajadora y humilde, siendo el pequeño de los dos hermanos. Desde bien pequeño su trayectoria está unida a los patines, motivada por el que fue uno de los trabajos de sus padres, encargados del alquiler de patines en la conocida pista del C.At. Montemar en el barrio del Plà del Bón Repos, donde ha pasado gran parte de su infancia jugando a multiples deportes como el hockey patines, hierba y sala, frontón, etc. Derivado de su temprana afición al patinaje, milita en las filas del Club At. Montemar en las categorias inferiores de las secciones de hockey sobre patines, hierba y sala, compartiendo pista y amistad con jugadores muy conocidos de la época como son los hermanos Torres, Antonio Such, Daniel Sanjuan, etc…

A los veinte años de edad, en la temporada 1967-68, junto con compañeros del Patín Alcodiam Salesiano, C. At. Montemar y amistades de San Vicente del Raspeig forman el primer equipo de hockey sobre patines en San Vicente. Durante ese año y los siguientes, hicieron crecer la afición a este deporte en el pueblo, donde mucha gente recordará con gran anhelo los partidos que se disputaban en la pista de la Calle Cervantes (actualmente el Auditorio). A raíz de los años en los que juega en el equipo de San Vicente (Club At. San Vicente), conoce a su mujer, Eugenia Pastor, dejando su ciudad natal para afincarse definitivamente en San Vicente en 1975. A partir de entonces, empieza a cambiar la competición por, lo que para él ha sido su gran dedicación e ilusión, enseñar a patinar y jugar al hockey sobre patines. En esas fechas, el C. At. San Vicente contaba ya con un gran número de niños practicando y compitiendo en este deporte, donde Vicente ha estado siempre acompañando a estos tanto en los partidos de las ligas autonómicas, como en las fases previas y finales de los campeonatos de España. Posteriormente, a mediados de los años 80, se forman las “Escuelas Deportivas Municipales” de San Vicente del Raspeig, donde fue monitor de la sección de hockey sobre patines, sin dejar de lado su dedicación como entrenador, delegado, auxiliar, etc., del Club Atlético San Vicente, que por ese entonces su primer equipo militaba en la 1ª Liga Nacional. En el año 1987, junto con padres de niños de las “Escuelas Deportivas Municipales”, fundan el Club Promoción Patín Raspeig, siendo la primera junta directiva la formada por: José Manuel Guijarro (Presidente), Germán García (Vicepresidente), Salvador Forner (Secretario), José Gregorio Violero (Tesorero), Cesáreo Valero (Vocal), Vicente Pascual (Vocal) y José María Gómez de La Cueva (Vocal), propiciando más aún el crecimiento de inscripciones y la afición a este deporte en San Vicente del Raspeig. Durante aproximadamente 10 años, sigue su labor, tanto en la directiva como en las categorías de iniciación del C. Prom. Patín Raspeig como entrenador, enseñando a dar los primeros pasos a los niños que empezaban a patinar por primera vez. Las temporadas 1995/96 y 96/97, y sin dejar de pertenecer al Club. Prom. Patín Raspeig, dirige al primer equipo del Club At. San Vicente de la sección de hockey patines, logrando la 2ª posición en la Liga Sur y disputar la fase de ascenso a 1ª Nacional, siendo esta su última colaboración con el citado club. A partir de entonces, en el año 1998 asume la presidencia del Club Promoción Patín Raspeig, desempeñando esta labor durante los siguientes 4 años, combinada con la de entrenar en diferentes categorías. Pasado este cuatrienio, toma la presidencia del Club Juan Carlos Heredia, donde Vicente sigue formando parte de la junta directiva como vicepresidente. En el año 2004, el 1er equipo del C.P.P. Raspeig consigue el ascenso a 1ª Nacional, siendo a partir de entonces cuando comienza a reducir sus tareas de entrenador y sus funciones directivas en el Club Prom. Patín Raspeig, sin dejar por ello de pertenecer a “su Patín Raspeig” como socio nº 1. Su última intervención relacionada con este deporte de patines, fue la de entrenar y dirigir durante la temporada 2009/10 al Floreal Hockey Club en la Liga Autónomica, club creado con la intención de reunir a los amantes veteranos de este deporte y que está formado por jugadores que han militado en diferentes clubes tanto de San Vicente y Alicante como del resto de España. Falleció en el Hospital General de Alicante el 21 de Abril de 2021 fruto de una larga enfermedad degenerativa a los 73 años de edad.