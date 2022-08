Emilio Nsue fue uno de los primeros refuerzos del Intercity tras sellar el ascenso a Primera RFEF. El paso por la élite no le impide, tras bajar a la tercera categoría, perder la ilusión: «No me lo pensé; de hecho, fui yo quien presioné bastante para venir aquí porque quería sumarme a este proyecto», revela el hispano-ecuatoguineano. Tras sus primeras semanas de trabajo, el exfutbolista del Mallorca subraya que se ha encontrado «un grupo humano y deportivo increíble; cuando llegas y ves un grupo tan unido y tan fuerte te sientes un privilegiado».

Después de acumular experiencia en Inglaterra, Chipre o Bosnia Herzegovina, el mallorquín regresa al fútbol nacional con «muchísima ilusión por volver a España, unirme a este proyecto, a este gran club en el que creo que puedo aportar mucha ilusión y mucha experiencia», afirma. El jugador hace hincapié en su motivación y, pese a tener una dilatada carrera, llega con muchas ganas de sumar en un club joven. «Vengo con mucha ilusión, creo que la edad y la experiencia son importantes, pero para mí lo más importante es la ilusión», sentencia. «He venido a Alicante para dar lo máximo, aportar mi granito de arena, tanto si juego como si no, y que todos juntos podamos conseguir nuestro objetivo».

Sobre el debut en la categoría de bronce del fútbol español del Intercity, Nsue señala que la clave no puede ser otra que la que ha llevado a conseguir los éxitos obtenidos en sus cinco primeros años de vida. «¿La clave?... Mejor que este club no lo sabe nadie: la unión», apunta. La unión de un vestuario que se está acoplando con las incorporaciones que han llegado este verano pero que deja buenas sensaciones por lo visto en pretemporada. «Los fichajes que han llegado dan un salto de calidad y los jugadores que se han quedado también son increíbles. Al final yo creo que la mezcla de todo va a hacer que tengamos opción a conseguir nuestro objetivo», vaticina el hombre de banda antes de destacar «la buena conexión con entrenador y cuerpo técnico». «Hacía mucho que no vivía esta conexión de familia en el vestuario y yo creo que eso es lo más importante», esgrime sin obviar que el objetivo del equipo tiene que ser el ingreso en LaLiga SmartBank.