Dani Holgado presenta sus credenciales en el Mundial

Daniel Holgado Miralles (San Vicente del Raspeig, 27 de abril, 2005) logró el pasado sábado la pole en la prueba de Moto-3 del Gran Premio de Austria. El joven piloto de 17 años comenzó mostrar las grandes cualidades que lleva dentro y presentó sus credenciales como gran piloto de presente y futuro. Aunque en la carrera acabó octavo, ser el más rápido en los entrenamientos es el primer paso para pronto subir al cajón.

El sueño de Holgado es poder ser campeón del mundo y en su equipo, el Red Bull KTM Ajo, en el que también comenzó Marc Márquez y buena parte de los mejores pilotos del Mundial, están convencidos de que lo puede conseguir.

La pasión por las motos le viene de su padre, un gran aficionado, que no se perdía ninguna carrera en el circuito alicantino de Bacarot. A los cuatro años montó a su hijo en una moto y, desde entonces, no ha parado de crecer dando gas y obtener grandes resultados. El piloto sanvicentero comenzó en la Escuela Ramiro Blanco de Bacarot. Pronto llegó a la «Cuna de Campeones», del mítico Jorge Martínez Aspar en el circuito de Cheste, hasta pasar al equipo «Aspar Junior Team». El año pasado consiguió el título mundial Junior FIM. Eso le permitió debutar en el Campeonato del Mundo absoluto. Aprovechó la baja de Maximilian Kofler para correr el Gran Premio de Cataluña y este año se ha ganado una plaza para disputar todas las carreras de Moto-3.

Tres semanas antes de comenzar las carreras del Mundial sufrió un accidente y se fracturó la tibia. Eso le retrasó la puesta su puesta a punto y la de su moto. Ha disputado un total de 13 pruebas: Catar (16º), Indonesia (7º), logrando sus primeros puntos; Argentina (7º), el Gran Premio de las Américas no lo terminó por una avería, al igual que en Portugal; España (9º), Francia (11º), en Italia y en el Gran Premio de Cataluña volvió a romper la moto; en Alemania (6º) obtuvo su mejor resultado de la presente temporada y volvió a repetir en Países Bajos (6º). En el Gran Bretaña tampoco pudo terminar y el pasado fin de semana fue octavo en Austria y no pudo redondear un gran fin de semana tras lograr la pole. Actualmente es decimotercero de la clasificación general, con 56 puntos. Unos registros que no están nada mal para ser su primer año.

Los buenos resultados en el circuito austriaco le han permitido dar un aviso a todos su rivales como futuro aspirante al podio en las sietes carreras que quedan: San Marino, Aragón, Japón, Tailandia, Australia, Malasia y Valencia; y en un futuro muy próximo a pelear por el título mundial.

Su representante, Eugenio Toledo, quien también fue piloto de motos salido del circuito de Bacarot, está convencido de que Dani Holgado «puede llegar a ser campeón del mundo». «Tiene unas cualidades increíbles. Además, es un chico muy humilde, esa es una de sus grandes virtudes. La pole en Austria debe ser un espaldarazo para convencerse de que puede estar delante con los mejores. De hecho, ya ha superado en varias carreras a pilotos como Pedro Acosta, David Muñoz o Jaume Maciá», recuerda Toledo.

Su agente está seguro que esta misma temporada subirá a algún podio. «Está siendo un año de aprendizaje. Es la primera vez que hace el Campeonato del Mundo completo y tiene licencia para poder equivocarse. Pero cada carrera que pasa lo va haciendo mejor. Está capacitado para subir al cajón y el próximo año luchar por el título»-

Dani Holgado llegó anoche a su San Vicente natal y ya está pensando en la próxima cita mundialista, que será dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino. «Comenzar esta temporada con la tibia rota fue el mejor inicio en el Mundial de Moto-3, pero ya estoy pilotando a mi nivel habitual. Espero subirme al podio antes de que acabe el año y de cara a 2023 intentar luchar por el título», señala el joven piloto sanvicentero.

Mientras tanto, no ceja cada día en seguir mejorando y aprendiendo tanto en las carreras del Mundial como en los entrenamientos, que habitualmente lleva a cabo en los circuitos de Cheste, Fortuna, Villena y Cartagena.