Cuando en 2021 se adjudicó la Titan Desert en Marruecos, este diario tituló: «La reina del desierto». A partir de ese momento se ha quedado con ese apelativo entre sus amigos y rivales. La ciclista ilicitana Ariadna Ródenas ha vuelto a demostrar que es una de las mejores especialistas en pruebas de maratón y de largaS distancias por terrenos abruptos y desérticos. El pasado fin de semana se coronó como campeona del Titan Desert, celebrado en el desierto saudí y subiendo a los altares como Ariadna I de Arabia.

Y lo hizo dominando las cuatro etapas de principio a fin. En la primera de 109 kilómetros ya se puso al frente de la prueba. A partir de ahí, su objetivo fue rentabilizar su ventaja. Sin embargo, venció en las tres siguientes, una de 103, la reina de 139 y la última de 76 kilómetros.

La ciclista de Elche superó en la clasificación general a la francesa Muriel Bouhet y a la checa Misha Serlova.

En un principio, la Titan Desert de Arabia Saudí no entraba en su calendario. «No me inscribí, pero dos semanas antes me dijeron que había una plaza de las 21 disponibles y decidí ir y probar suerte», comenta Ariadna.

«Siempre he tenido un cariño especial a este tipo de pruebas. De pequeña ya soñaba solo con participar y ganar es increíble», asegura.

La biker ilicitana señala que «ha sido una prueba muy dura. Pensaba que iba a ser más fácil que en Marruecos, porque no había tanto desnivel, pero hemos tenido sufrir rachas de viento de 50 kilómetros por hora y, en ocasiones, de 80 y 90 y la bicicleta no avanzaba. Era un terreno blando, con pistas arenosas. Pero han sido cuatro días mágicos, pedaleando por el desierto y la costa del Mar Rojo. Es un sueño hecho realidad».

Aridna Ródenas explica que las condiciones de descanso han sido mejores que en Marruecos: «Aunque en el campamento también hemos dormido en jaimas y con colchones en el suelo, las duchas estaban en camiones y en mejores condiciones».

La «reina del desierto» señala que «sabía que estaba en buen estado de forma y que tenía posibilidades de vencer la general. Cuando gané la primera etapa, mi obsesión era cuidar la mecánica de la bicicleta y evitar pinchazos y caídas. Por suerte, todo ha salido rodado. Conseguí adjudicarme las cuatro etapas y ganar con autoridad».

La ciclista de Elche reconoce que se le dan bien este tipo de pruebas. «Sé gestionar bien el tiempo y los kilómetros. Visto lo visto, parece que me desenvuelvo bien, por lo menos eso me dicen, y las cosas no me pueden salir mejor».

El pasado domingo llegó a Elche después de un largo viaje, pero con la satisfacción del deber cumplido. «He vuelto con un poco de fiebre por el esfuerzo. No he querido ni sacar la bicicleta y el lunes me lo tomé de descanso. Pero a partir de hoy martes ya comenzaré a trabajar y a rodar un poco. La temporada ha finalizado para mí y, ahora, lo que quiero es descansar para volver al año que viene a tope e intentar volver a luchar por las victorias en las series de la Titan Desert», indica.