El TM Benidorm cederá la responsabilidad de dirigir al primer equipo, presumiblemente en Asobal, a Sergio Carballeira, que cogerá las riendas del vestuario una vez finalice la presente campaña y Fernando Latorre, preparador en las últimas temporadas de éxito en el élite, inicie su nueva etapa como entrenador del EÓN Horneo Alicante, con el que se ha comprometido para los tres próximos ejercicios.

El técnico gallego firmará hasta el 30 de junio de 2025. Carballeira cumple su tercera temporada en Benidorm, la segunda dirigiendo al equipo de Primera Nacional con el que ha conseguido muy buenos resultados, llegando el pasado año a disputar la fase de ascenso, en la que se rozó la heroica compitiendo ante equipos de mucho mayor presupuesto y confeccionados para jugar en la División de Honor de Plata. Además, era el responsable de la coordinación deportiva de todos los equipos de base.

Las primeras palabras del sustituto de Latorre cuando finalice el curso tras la rúbrica de su nuevo vínculo laboral eran de satisfacción y agradecimiento: "Estoy muy contento y agradecido al club por esta oportunidad que asumo con la máxima ilusión y confianza. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva no solo entrenar en Asobal si no sustituir a Fernando Latorre, un entrenador que ha obtenido los mejores resultados deportivos de este club y para quien solo tengo palabras de agradecimiento por el trato recibido desde que llegué a Benidorm y todo lo que me ha permitido aprender a su lado", explicó Carballeira, entusiasmado con su nueva condición profesional.

"Me siento preparado para asumir el reto, siento el club como mi casa y no se me ocurre un lugar mejor para debutar en Asobal que aquí. Trataremos, a base de mucho trabajo, de devolverle al club la confianza que deposita en mí para que, entre todos, podamos conseguir los objetivos deseados", deseó el futuro primer entrenador del TM Benidorm.