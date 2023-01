En una fría tarde de invierno, en Vigo, ciudad de lluvia y mar, en un contexto, en fin, propicio para la melancolía, la asombrosa racha de Iñaki Williams tocó a su fin. Anunció Ernesto Valverde su alineación para jugar contra el Celta en la 19ª jornada de LaLiga y en ella no estaba el delantero bilbaíno. Tampoco en el banquillo, pese a haber viajado a Galicia junto a sus compañeros. Desde la grada se buscará a sí mismo y no se verá, rutina para cualquier futbolista, extrañeza para quien no vivía esa situación desde hace casi siete años, 251 partidos sin fallo.

La última vez que Williams no había participado en un partido de Liga fue el 17 de abril de 2016, en un encuentro que el Athletic ganó en La Rosaleda gracias a un gol de Raúl García. Gurpegui era el capitán de aquel equipo, en el que también figuraban Iraizoz, Mikel Rico o Iturraspe. El 'Memo' Ochoa defendía la portería de un Málaga en el que jugaban Charles, Chory Castro, Camacho y un jovencísimo Fornals. ℹ️ @Williaaams45 se queda fuera de la lista por molestias físicas.#CeltaAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) 29 de enero de 2023 Cinco entrenadores Desde entonces, Williams jugó todos y cada uno de los partidos de Liga disputados con el Athletic. Lo hizo con Ernesto Valverde, el entrenador con el que empezó y finaliza ahora la racha, y también con Cuco Ziganda, Eduardo Berizzo, Gaizka Garitano y Marcelino García Toral. Esquivando las lesiones y las tarjetas amarillas (no llegó a cinco en ningún curso), gozó siempre de la confianza de los entrenadores. Para alguno, tampoco hay que esconderlo, la racha se convirtió en algo que alimentar: se lo pensaba dos veces antes de darle descanso o dejarle sin jugar. Han sido seis temporadas consecutivas sin perderse ni un solo partido de Liga, aunque sí alguno de Copa del Rey o de Europa League. A ellas hay que añadir los últimos partidos de la 2015-16 y los 18 disputados hasta ahora en esta 2022-23. Cuando empezó la racha, Williams llevaba el 15 a la espalda, después cogió el 11 y ahora lleva el 9. El 11, curiosamente, lo porta ahora su hermano Nico. Williams tenía la esperanza de seguir incrementando su racha este domingo en Balaídos y por eso viajó a Vigo. Confiaba en que las molestias musculares que arrastraba del duelo copero del jueves en Mestalla fueran remitiendo, pero no lo han hecho a tiempo. El internacional ghanés deja definitivamente el listón en los 251 partidos, la mayor racha de partidos consecutivos jamás vista en el fútbol español. Hasta su irrupción, el récord lo ostentaba Juanan Larrañaga, que jugó 202 encuentros consecutivos con la Real Sociedad. Una racha que parecía inalcanzable hasta que Williams dijo lo contrario. ¿Podrá alguien superarlo? Desde la grada de Balaídos, seguramente Williams piense que será imposible. Lo parece.