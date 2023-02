El empresario Juan Carlos Ramírez, en su primera comparecencia pública tras convertirse en nuevo propietario del club en octubre pasado, aseguró que desde el club se no ha buscado una revolución en el mercado invernal de fichaje porque habría desestabilizado a la plantilla. Ramírez quiso explicar los razonamientos sobre ese desequilibrio producido en el mercado invernal con más salidas que llegadas y la ausencia de refuerzos para la posición de «nueve» pese a la sequía goleadora que arrastra el equipo.

«Hay un vestuario comprometido y solo se han ido aquellos jugadores que considerábamos prescindibles para nuestro proyecto», dijo Ramírez.

Sobre el fichaje de un «nueve» que viniera a mejorar las pobres estadísticas goleadoras del Alcoyano, una de las peores del grupo 1 de la Primera Federación, el máximo accionista del Alcoyano ha comentado que «lo que no podíamos era hipotecar el club con la guerra de precios que había en el mercado». "El mercado invernal es complicado, romper la masa salarial de la plantilla hubiera sido delicado, por lo que nos centramos en dar prioridad a ciertos puestos que hemos conseguido mejorar con los fichajes que han venido", recordó Ramírez sobre las incorporaciones del defensa Rubén Lobato y los centrocampistas Liberto Beltrán y el Pierre Akono.

Ramírez se siente satisfecho por el balance final, argumentando que "hemos conseguido que cada puesto del equipo tenga dos jugadores. Todos los movimientos que hemos realizado han sido consensuados con el míster. No podíamos romper la armonía del vestuario con futbolistas que llevan mucho tiempo sin jugar, cuando nuestra liga comienza este domingo frente a la SD Logroñés".

La nueva propiedad del Alcoyano miró el futuro con optimismo, asegurando que "lo más importante ahora es conseguir cuanto antes los 50 puntos que necesitamos para la permanencia y a partir de ahí, hacer un proyecto con una base sólida y potenciar la plantilla de la próxima temporada".

Señaló a Vicente Parras como su técnico ideal para sacar al Alcoyano del delicado momento actual, con el equipo a un punto del descenso, confesando que "ahí no hay ningún tipo de fisuras. Otro entrenador que no fuera él hubiera tenido más complicado estar 14 jornadas ganando solo un partido".

Respecto a la situación económica del club, el exconsejero de Elche y Hércules confirmó que "estoy cumpliendo los compromisos al 100 por 100", reconociendo que cogió un club "en disolución" y su intención es que al 30 de junio el Alcoyano "esté en todo al día".

Ramírez también pidió a la RFEF que implante el "limite salarial" en la Primera Federación ante los desmadres financieros en la categoría de bronce del fútbol español, indicando que "alguien debe poner cordura. No puede ser que el 70 por ciento de los clubes estén en disolución y tiren la casa por la ventana a la hora de fichar"