Intensa y trepidante última jornada de liga en el grupo 6 de la Tercera RFEF para el próximo domingo, en la que hasta diez equipos se juegan sus opciones por arriba y por debajo -unos más que otros- y en la que el liderato todavía está en juego, siendo el Orihuela el que mejor lo tiene para ascender directamente a la Segunda RFEF.

Por arriba

En la parte alta de la tabla. El Orihuela, líder actual y de gran parte del campeonato, debe hacer al menos lo mismo que el Atzeneta para subir directo, pues el equipo valenciano le tiene ganado el golaverage. El club escorpión llega a la decisiva jornada con 57 puntos, dos más que el único rival que puede alcanzarle, el Atzeneta. Y juega en Silla que, con 30 puntos ocupa el primer puesto de la salvación, pero aún podría descender, ya que por debajo está todo muy apretado.

Ganar

El Orihuela necesita ganar al Silla o, si no, hacer lo mismo que haga el Atzeneta, que visita el domingo (17 horas) al Elche Ilicitano. El filial franjiverde no se juega nada, pero podría hacer campeón al Orihuela y ayudar por abajo a otros dos conjuntos alicantinos. Está cuatro puntos por encima del descenso y a seis del play-off de ascenso. Pero su participación el domingo sí es decisiva para otros equipos alicantinos, como el Hércules B –farolillo rojo pero a dos puntos de la salvación, con 28– y del Jove Español –a un punto de la permanencia, con 29–. Los alicantinos visitan al Acero en Sagunto. Este equipo está en descenso, con 30 puntos. Los de San Vicente reciben al Villarreal C, que está a tres puntos del Gandia –último conjunto que marca el play-off de ascenso actualmente–.

Variadas variables

Ante tal cantidad de equipos disputándose el futuro en una última jornada, las variables pueden ser muy distintas. En esta categoría sube directamente el que acaba campeón, bajan igualmente los tres últimos y promocionan por un puesto en Segunda RFEF desde el segundo hasta el quinto clasificado.