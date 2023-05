Lo tienen en su mano. Está tan cerca, que pueden certificarlo este fin de semana, sobre todo el Alcoyano, que si es capaz de imponerse el sábado al Barça B, asegurará su continuidad en la categoría por tercer año consecutivo. El Intercity, después de su triunfo en el Johan Cruyff, donde los culés no perdían desde el pasado 26 de noviembre, ya ven la línea de meta. En su caso, para cruzarla este fin de semana, han de deshacerse de la SD Logroñés y esperar el resto de marcadores de una jornada que se juega en horario unificado: 19:30 horas.

El tercer club alicantino inmerso en la pelea por no bajar, La Nucía, lo tiene peor. Perder en Sabadell el domingo le ha dejado en una situación delicada y sin apenas margen de reacción. La derrota le ha devuelto a puestos de descenso y necesita sumar los tres puntos en el Olímpic frente al Barcelona B para no precisar de un milagro en la última jornada para evitar lo inevitable. Lo más probable es que no dependiera de sí mismo y, además, estaría condenado a jugarse la última bala en Irún, ante un rival directo en la carrera por no despeñarse a la Segunda RFEF, el real Unión.

El último mes de competición ha hecho posible que el Alcoyano llegue al desenlace en la mejor disposición posible. Cinco semanas sin perder, con dos triunfos, el de Lezama de hace unos días y el importantísimo, sobre el Cornellà, en El Collao, con un tanto providencial de Juanan, el pasado 15 de abril han reforzado la idea futbolística de Vicente Parras, que vuelve a sacar el máximo partido a uno de los presupuestos más bajos de Primera RFEF.

Desaprovechó dos buenas opciones de dejar zanjado el objetivo con las visitas a Alcoy de Real Unión y La Nucía antes de la cita en Bilbao, pero no perdió ninguna, se agarró al partido pese a no ser capaz de sacar su mejor fútbol. «No siempre se puede ganar, pero lo cierto es que el equipo ha sabido competir muy bien en el último mes frente a equipos de envergadura y otros que estaban jugando la salvación y eran rivales directos», explica Pablo Carbonell, uno de los capitanes, fundamental en el entramado defensivo del Deportivo.

El Intercity, en medio de las habladurías, las acusaciones de impagos de otros clubes, la marcha súbita de Emre Çolak y la angustia de verse abajo, fue capaz de abstraerse de un entorno poco favorable y ofrecer una excelente imagen en Barcelona, firmando un partido sobresaliente, dominando buena parte del choque a uno de los mejores equipos del grupo 2, el Barça Atlètic, que no perdía un encuentro de Liga desde el 4 de febrero.

Los tantos del canterano blaugrana, ahora de negro, Oriol Soldevila, en la primera parte, y de Pol Roigé, en el tiempo añadido aprovechando un contragolpe perfecto, permiten al cuadro de Alejandro Sandroni disponer de dos tentativas para sellar una permanencia que se está haciendo de rogar más de lo imaginado a principio de temporada. La última jornada, también sabatina, de nuevo a las 19:30 horas, el Intercity viaja a Calahorra para medirse con un conjunto riojano ya descendido que suma 7 derrotas en las últimas 9 fechas, la tres últimas, seguidas.