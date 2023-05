Era un secreto a voces y esta tarde se ha confirmado: Rafa Nadal no estará en París y no luchará por su decimoquinto título en Roland Garros. "Me ha costado tener una continuidad, sobre todo por culpa del físico. He ido encadenando lesión tras lesión. Hay que poner un punto y aparte... Sigo sin estar preparado para competir al nivel que necesito", ha señalado el manacorí en la rueda de prensa que está ofreciendo en su academia.

Rafa Nadal: un martirio de 20 años de lesiones "Necesito poner un punto y aparte a mi carrera", ha afirmado el manacorí, que ha añadido que necesita "regenerar mi cuerpo, no poner fecha de regreso". 22 "Es el momento de hacer un parón, poner un punto y aparte. Contento no estoy, pero las cosas no iban por el camino que tenían que ir", ha incidido Nadal en su comparecencia ante los medios que han sido citados en la Rafa Nadal Academy. La renuncia de Rafa Nadal: Roland Garros, sin su rey "Mi cuerpo ha dicho hasta aquí", ha aseverado. "Cuando me sienta preparado físicamente, volver a empezar. El objetivo es intentar llegar a final de año... y jugar la Copa Davis si es posible", ha señalado. 14 "Me siento con la fuerza suficiente para estar aquí y decirlo. Porque creo que no me merezco terminar así... Creo que me he esforzado en mi carrera lo suficiente para que mi final no sea en una rueda de prensa, que sea de otra manera", ha afirmado. Rafa Nadal: un año desierto, un futuro incierto El ganador de 22 títulos de Grand Slams disputó su último partido oficial el pasado mes de enero en la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (perdió 6-4-6-4 y 7-5), derrota que le impidió revalidar su título de campeón del primer Gran Slam de 2023. Un día después anunció que estaba lesionado. "Voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa" De baja desde entonces, Nadal no ha podido recuperarse de forma satisfactoria de la rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que le ha dejado fuera de las pistas en ocho torneos del calendario de 2023: Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Godó, Mutua Madrid Open y Roma. Nueve si se añade Roland Garros, el torneo fetiche del manacorí y en el que este año ya no podrá pugnar por su título número 15. "Creo que me he esforzado en mi carrera lo suficiente para que mi final no sea en una rueda de prensa, que sea de otra manera" "Todo tiene un principio y todo tiene un final. Solo soy uno más de todos estos finales de grandes deportistas, artistas, de personas que hayan destacado en cualquier ámbito de la vida". "Tengo planes para lo que venga, disfrutar de la libertad de no tener unos horarios. Y que esta última traca final que valga la pena, quiero dejarlo todo para que sea un año especial", ha aseverado. "Mi objetivo es encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo que será mi último año. Y encarar mi último año de la mejor manera", ha agregado, y ha añadido: "Voy a intentar darme la oportunidad de volver a competir. Voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa. Hacer lo posible para competir al más alto nivel".