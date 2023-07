"Ven con todos". Este es el lema de la nueva Campaña de Abonos del Lucentum Alicante y del Intercity para la temporada 2023/24. La entidad alicantina pone en marcha un abono único para ambos equipos y además con una rebaja importante en el precio respecto a la pasada temporada. Con un mismo carné los aficionados podrán ver tanto los partidos del Lucentum como los del Intercity. El club espera que la campaña "Ven con todos" sea un éxito. "Estamos muy ilusionados, pensamos que esta campaña es buena para todos y para la ciudad. Queremos eliminar el cemento y ver las gradas llenas. Es una oportunidad para ver a los dos equipos con la categoría más alta de la ciudad. Vamos a hacer dos plantillas para ilusionar", señaló Salvador Martí, presidente del Intercity. Por su parte, Daniel Adriasola siguió en la misma línea: "Nuestro objetivo es tener mucho apoyo. Cuantos más abonados alla más fácil es llegar arriba. Hemos tomado la decisión de bajar los precio porque no queremos el tema económico sea una excusa. Hay que unir sinergias y hacer esfuerzos comunes. Nosotros ponemos las herramientas", afirmó el presidente del Lucentum.

El objetivo es superar los 2.500 abonados. El Lucentum Alicante rebaja sus precios en un 10% en cada una de las localidades. El abono incluye los partidos de temporada regular que dispute el HLA Alicante en el Pedro Ferrándiz, así como el partido de presentación previo al inicio de la liga. Asimismo, el club se reserva la posibilidad de realizar algún partido como día del club. No incluyen los playoffs de ascenso. El abono también incluye todos los partidos del CF Intercity en la temporada regular y el acceso a los partidos de las distintas secciones que forman el Grupo Intercity, incluido el CFI Alicante.

Los abonados de la pasada temporada tendrán reservada su localidad hasta el día 6 de agosto. A partir de esa fecha los asientos se liberarán y los abonados ya no tendrán preferencia sobre su asiento. En el caso de los fondos esta temporada los abonos serán no numerados. No obstante, la renovación del abono asegura disponer de un asiento en esa grada.

El coste del carnet físico esta temporada será de 3 euros para todos aquellos aficionados que lo quieran. El beneficio será destinado a asociaciones benéficas vinculadas a la Fundación Lucentum y al CF Intercity. Al recibir el correo de bienvenida, podrás pedir el carnet físico en el formulario adjunto.