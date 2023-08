El Real Club de Regatas de Alicante ha participado en la 41 edición de la Copa del Rey de Vela Mapfre con tres equipos: el Tanit IV Medilevel, el Spaniard y el Dorsia Covirán Alicante City and Beach, que se han dado cita en las aguas de la bahía de Palma de Mallorca. El RCRA ha conseguido llevarse dos podios de la mano del Dorsia Covirán, con una plata en categoría femenina, y del Tanit Medilevel, con un bronce en la clase ORC 3.

Las condiciones en Palma no han fallado y las regatas se han desarrollado a la perfección, ofreciendo un gran espectáculo en las aguas mallorquinas donde, tras una intensa jornada final, los representantes del club alicantino han dado su mejor nivel. Concretamente, en ORC 1, la embarcación Spaniard de Fidel Garcia y patroneado por Juan Rodríguez. En ORC 3 el Tanit IV Medilevel de María José Vila, patroneado por Ignacio Campos. Y en la clase femenina el Dorsia Covirán - Alicante City And Beach armado y patroneado por Nuria Sánchez.

El Dorsia Covirán ha estado luchando por la victoria durante varias jornadas, logrando incluso colocarse en cabeza de carrera, para finalmente conseguir una gran segunda posición. La embarcación, que cuenta con el patrocinio de Alicante City and Beach, es uno de los únicos tres equipos que ha logrado alzarse con la victoria desde que el Real Club Náutico de Palma incluyera la clase femenina en la Copa del Rey MAPFRE en el año 2019. No obstante, el equipo capitaneado por Núria Sánchez ya tiene la vista puesta en la gran final de la Liga Española Femenina Iberdrola que se celebrará en Alicante el próximo mes de octubre. Las representantes del RCR Alicante, con figuras como toda una doble medallista olímpica como es Natalia Via Dufresne o la alicantina Marta Peñarrubia actualmente van líderes y esperan llegar a Alicante con grandes opciones de llevarse el título.

Por otro lado, el Tanit IV Medilevel, de María José Vila, volvió a demostrar que se puede codear de tú a tú con los mejores y obtuvo un meritorio bronce en la clase ORC 3. Además, el equipo patroneado por Ignacio Campos, ha conseguido alzar el trofeo de campeón en la clase Corinthian al clasificarse como primer barco no profesional. Por último, cabe destacar el gran resultado obtenido por el Spaniard. La embarcación alicantina ha obtenido una muy meritoria décima posición en la categoría de los ORC.