Como si se hubiera colado en una fiesta a la que no había sido invitado, la que protagonizaban Roger Federer y Rafael Nadal, Novak Djokovic siempre sintió la necesidad de demostrarse a sí mismo, y de paso al resto, que está solo en la cima del tenis de la única forma objetiva posible. Poco amigo de esconder sus ambiciones personales, el serbio reconoció en público en múltiples ocasiones, incluso cuando marchaba por detrás en la carrera, la obsesión que le "alimentaba día tras día" por superar a sus dos grandes generacionales y devorar cada récord que previamente habían establecido el suizo y el balear.

Así, a base de victorias, una tras otra, ha ido destrozando casi todos los registros históricos del tenis hasta poner este domingo en Nueva York el colofón, alcanzando los 24 Grand Slams de la australiana Margaret Court. El último paso para sentenciar un debate, el de quién de los miembros del Big-3 es el mejor tenista de todos los tiempos, que Nole ha convertido en los últimos años en insostenible, generando una brecha que amenaza con seguir ampliando.

"Mientras siga ganando no me voy a ir. No quiero ni plantearme dejar el tenis ni pensar en un final si todavía estoy en lo más alto. Probablemente consideraré hacerlo si los jóvenes me patean el trasero en los Grand Slams en los próximos años, pero eso no ha pasado hasta ahora y me siento bien físicamente. La edad es solo un número, esa frase realmente resuena en mí en este momento”, aseguró tras ganar en Flushing Meadows, dejando claro que su hambre, a pesar de tenerlo ya todo, no tiene fin.

Estos son los récords de Djokovic:

Plusmarca de Grand Slams

Diez Open de Australia (el que más), siete Wimbledon (igualado con Federer en lo más alto), cuatro US Open y tres Roland Garros conforman el palmarés de Djokovic en los grandes torneos. 24 en total, dos por encima de Nadal y cuatro más que el suizo. Además, ha ganado cuatro veces tres de los cuatro majors en una misma temporada (2011, 2015, 2021 y 2023), algo que nadie había conseguido antes, y es el único que ha conquistado todos por lo menos en tres ocasiones.

Amo y señor de los Masters 1000

Nadie en la historia del tenis ha conseguido conquistar los nueve torneos que conforman cada temporada la gira de Masters 1.000, el segundo rango en importancia tras los Grand Slams. Nadie salvo Djokovic, que ha ganado todos como mínimos en dos ocasiones y está a solo uno, Montecarlo, de contar con los nueve por partida triple. También es ser el tenista con más en total: 39 por los 36 de Nadal y los 28 de Federer.

390 semanas como número uno

Con su victoria en Nueva York, Nole ha recuperado el puesto de número uno y esta semana alcanzará las 390 semanas en lo más alto del ránking ATP. O lo que es lo mismo, siete años y medio liderando la clasificación que mide quién es el tenista más regular del mundo. Atrás quedaron en 2021 las 310 semanas de Roger Federer, mientras que Nadal acumula 209.

Récord de puntos en una temporada

En 2015, el serbio estableció un registro que difícilmente podrá volver a repetirse. Entonces alcanzó al final de la temporada 16.785 puntos en el ránking ATP fruto de la conquista de 11 títulos: Open de Australia, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma, Wimbledon, US Open, Pekín, Shangái, París-Bercy y Copa Masters.

Maestro histórico

Djokovic alcanzó en las últimas ATP Finals disputadas en Turín la marca que hasta entonces mantenía en solitario Federer, con seis Copas de Maestros. Por supuesto, el serbio ya está clasificado para la cita de este año e intentará convertirse en el dueño en solitario de un torneo que a Nadal, por su parte, se le ha resistido durante toda su carrera.

Cara a cara con sus dos grandes rivales

Aunque la igualdad en este aspecto es máxima, el serbio domina los duelos directos con sus dos grandes rivales generacionales. Con Federer presenta un cara a cara favorable de 27 victorias a 23, mientras que con Nadal el contador marca un 30-29 a la espera del regreso del balear, previsto para comienzos de 2024. Además, es el tenista con más victorias contra rivales del top-10 y del top-5.

El campeón más longevo

Djokovic ha ganado la mitad de sus Grand Slams (12 de 24) una vez superada la treintena. De no haber empezado a ganar hasta ese momento, solo Nadal (22), Federer (20) y Sampras (14) tendrían más títulos que el serbio. Además, es ya el campeón más veterano en dos de los cuatro grandes: Roland Garros (36 años y 20 días) y US Open (36 años y 3 meses).

Mayor porcentaje de partidos ganados

Djokovic ha ganado 1.076 de los 1.287 partidos que ha disputado durante su carrera, (un 83,60 por ciento). Nadal es segundo en esa clasificación con 1.068 victorias y 220 derrotas, (82,9 por ciento) y el podio lo cierra Bjon Borg con un 82,4 por ciento.