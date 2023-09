No funciona el Intercity fuera de casa. Nueva derrota en el feudo del Recreativo Granada con un solitario gol en la segunda parte. La primera parte fue transcurriendo con ambos equipos discutiendo por la posesión del juego, bien asentados los de Sandroni que tenían el esférico y buscaban la manera de llevar peligro sobre el área de Adri López. Si bien el juego pasó buena parte en parcela de los locales, apenas se generaban ocasiones de peligro en ambas áreas con los locales sin poner en apuros la portería de Gaizka Campos. Los hombres de negro tampoco llevaron peligro al área local, cerrándose la primera media hora con buenas sensaciones del Intercity aunque con poca pólvora.

La ocasión más clara de los alicantinos llegó a la media hora a balón parado, en una ejecución de Soldevila que no llegó a encontrar portería en su remate. Poco a poco tras la media hora el filial nazarí puso una marcha más a la hora de intentar abrir el marcador y tuvo primero un esférico suelto en área de Gaizka Campos que el meta visitante salvó cuando Talaverón intentaba en área cazar el cuero. Pero la más clara acción para cerrar la primera mitad la tuvo nuevamente el Recreativo Granada cuando Talaveron, el más peligroso en punta para los locales, estampó su remate en el poste visitante. El inicio de la segunda mitad conllevó dos sustituciones en el Intercity con Cristo y Pol Roige de entrada al campo y un Intercity buscando volver a las sensaciones de arranque del encuentro. Pese a ello los minutos de arranque volvieron a evidenciar la falta de ideas de unos y otros a la hora de atisbar el área ajena. No fue hasta consumido el primer cuarto de hora cuando el Intercity puso en apuros la portería local, tras una carrera de Moha hacia esta que acabaría colocando un pase atrás al que Xemi no llegaría a tiempo para conectar el remate. Quien no erró a renglón seguido fue el Recreativo Granada cuando vio portería merced a un golpeo en vértice del área de Gaizka Campos con el que Pablo Saenz superaba al guardameta alicantino para colocar por delante a los granadinos.

El gol agitó a los locales que intentaron el segundo y poner tierra de por medio minutos más tarde, esta vez en un remate de Mario González. No acabó el Intercity de encontrar la manera de llevar peligro sobre área local más allá de una acción que el central local Raúl Castro desbarató. Ni los siete minutos de añadido dieron opción alguna a un Intercity que se desangra a domicilio y se deja los puntos que en casa es capaz de amarrar en este arranque liguero.

El próximo domingo a las 16 horas en el Antonio Solana, la visita del Atlético de Madrid B vuelve a obligar a los alicantinos a no errar en su feudo.

RECREATIVO GRANADA: Adri López, Raúl Castro, Van Rijn, Masllorens, Osei Philip, Lassina, Clavijo (Juanma, m.83), Carlos Pérez (Mario González, m.58), Pablo, Mortimer (Ibarrondo, m.83) y Talaverón (Adam Griger, m.58).

INTERCITY: Gaizka Campos, Guillem Jaime (Pol Roige, m.46), Eneko (Bellotti, m.76), Ceberio (Burlamaqui, m.65), Soldevila (Aaron Piñan, m.73), Nsue, Xemi, Leo Vázquez (Cristo, m.46), Álvaro Pérez, Moha Traore y Cámara.

GOL: (1-0) Pablo Saenz, m.67

ÁRBITRO: Martínez Montalban (comité murciano). TA por los locales a Adam Griger y por los visitantes a Jon Ceberio.

ESTADIO: Ciudad Deportiva.