El Barça regresó a la senda de la victoria en la Liga Endesa este domingo ante el Morabanc Andorra (91-87) en un partido en el que deambuló a nivel defensivo en la primera parte (37-47) frente a un enorme rival acuciado por las bajas y supo responder en la segunda parte mejorando sobre todo en el propio aro con Nico Laprovittola, Willy Hernangómez, Rokas Jokubaitis y Àlex Abrines como referentes.

Aunque se encuentra aún en proceso de formación, la primera parte azulgrana a nivel defensivo es inadmisible si de verdad se quiere aspirar a las máximas cotas. Esa relajación azulgrana derivó en un alucinante 9/15 visitante en lanzamientos triples en los primeros 20 minutos y en cinco rebotes ofensivos (los mismos que se dejaron atrapar los del Principado, todo sea dicho).

Y eso que el equipo que dirige Natxo Lezkano se presentó en el Palau muy diezmado por las anunciadas bajas de Jerrick Harding y Chris Czerapowicz a las que se unió a última hora la de otro de sus grandes referentes, un Tyson Pérez que regresa tras maravillar en la segunda parte de la pasada campaña como cedido en el Real Betis Baloncesto.

Tras su exhibición del jueves frente al Anadolu Efes, Willy Hernangómez fue una 'sombra' en la primera parte, impreciso en ataque y con una laxitud defensiva que lo empequeñecía cada vez más. De todas formas, sería injusto personalizar en el madrileño estas malas sensaciones. Satoransky no imponía sus galones, Jokubaitis no cambió el partido, Da Silva no aparecía en ningún aro...

Kalinic abrió el partido con un triple y Sato estableció el empate (5-5) antes de que el Barça fuese desapareciendo hasta que Marin Maric situó un preocupante 9-16 (min. 6:53) que obligó a parar el partido a Roger Grimau. Un triple de Jokubaitis pareció despertar a los locales, pero las rápidas respuestas de Andric y del 'killer' Goudelock cerraron el primer parcial con 16-24.

Las canastas de un perdido Jabari Parker y de Jokubaitis acercaron a los locales (22-29, min. 11:50) antes de que Stan Okoye iniciase su festival anotador con 11 puntos en el segundo cuarto. El estadounidense nacionalizado nigeriano ha jugado cuatro temporadas en la Liga Endesa y no es ningún desconocido, pero la defensa azulgrana le permitió lanzar desde donde mejor lo hace.

El incendio alcanzó dimensiones colosales tras un triple de Starks y una gran canasta de Andric remontando la línea de fondo mientras Parker se apartaba (26-41, min. 15:56). Pese a los dos nuevos triples de Okoye, al menos el Barça empezó a aparecer en defensa y las ganas de Satoransky redujeron la desventaja al 37-47 al descanso.

El baloncesto cambia como de la noche al día cuando aparece la defensa y esa fue la clave de la reacción azulgrana. Bueno, eso y que el Barça tiene a un genio llamado Laprovittola que es capaz de sacar puntos desde debajo de las piedras sin olvidar la excelente cara que mostró el mayor de los Hernangómez tras su mala primera mitad. Activo, intenso y decidido, anotó 10 puntos en plena escalada local.

Con esas premisas, cinco puntos del madrileño y una canasta de Satoransky apretaron mucho el duelo hasta el 48-51 (min. 23:06). Dos triples consecutivos del argentino dieron la vuelta al marcador (59-58, min. 28:14)... pero esa remontada no siguió adelante por la excelente actuación del croata Marin Maric y el cuarto se cerró con 64-65.

Con solo diez jugadores, el MoraBanc Andorra siguió adelante con su órdago en el último cuarto y volvió a marcharse a 6:59 del final con un canastón 'marca de la casa' de Goudelock (72-76). Ahí emergió la figura de Àlex Abrines para anotar tres triples consecutivos que celebró con rabia y situar un 90-84 a 46 segundos del final que resultó clave pese al triple de Okoye.

Un rebote ofensivo más un triple de Vesely, los buenos minutos de Jokubaitis y Satoransky más el criterio y los puntos de Lapro también fueron clave. Al final 91-87 tras otro 'aviso' como el de Palencia. Sin Nikola Mirotic, a falta de un último refuerzo y con Jabari Parker aún perdido, el equipo no es tan superior a los rivales y solo crecerá desde el trabajo.