Decenas de científicos respaldan “la posibilidad real” de que muchos animales tengan consciencia

Una verdadera revolución está produciéndose en el mundo de la ciencia. Y es que la consciencia en los animales puede ser mucho más común de lo que se pensaba, según varios expertos en la materia. Un largo listado de eminentes científicos afirman en una declaración hecha pública estos días que todo tipo de animales -desde peces a insectos- pueden ser sintientes y que ello debería modificar nuestro comportamiento hacia ellos.

Numerosas investigaciones realizadas hasta ahora en trabajos independientes entre sí ya han venido sugiriendo que muchos animales pueden tener sentimientos y hasta conciencia de sí mismos. Los pulpos constituyen uno de los más conocidos ejemplos, pues todos los estudios demuestran que son increíblemente inteligentes y capaces de resolver problemas avanzados. Además, estos mismos estudios desvelan que pueden sentir dolor físico y emocional, todo lo cual podría considerarse una prueba de que tienen conciencia.

Pero no solo son los pulpos. Desde hace décadas se tiene constancia de que que loros, cuervos, perros, delfines, ratones y elefantes, entre otras muchas especies, tienen comportamientos y actitudes que demostrarían que son seres sensibles. Más aún: también hay investigaciones que tratan de averiguar si insectos como las abejas y las moscas están dotados de conciencia.

Como complemento a estas investigaciones, o como resultado de ellas, un importante colectivo de científicos ha querido dar un paso más. Casi 200 investigadores han firmado la llamada ‘Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal’, un breve pero contundente manifiesto que se presentó este mes de abril en una conferencia en la Universidad de Nueva York.

Si bien esta declaración admite desde el principio que "sigue habiendo mucha incertidumbre", también afirma que "hay un fuerte apoyo científico a la asignación de experiencia consciente a otros mamíferos y a las aves".

“Al menos una posibilidad realista”

"Las pruebas empíricas indican al menos una posibilidad realista de experiencia consciente en todos los vertebrados (incluidos reptiles, anfibios y peces) y muchos invertebrados (incluidos, como mínimo, moluscos cefalópodos, crustáceos decápodos e insectos)”, agrega esta declaración.

La consciencia se refiere al conocimiento que un animal tiene de sí mismo o de su entorno. La sensibilidad, por su parte, es un aspecto de la consciencia que alude a la capacidad de un animal para experimentar y sentir cosas.

"Capacidad de sentir" es otro concepto que se refiere a la capacidad de un animal de tener experiencias subjetivas, como placer, dolor, miedo y otras emociones.

Frente a las abundantes pruebas de que muchas especies animales pueden estar dotadas de estos atributos, que hasta hace poco se creían específicos del ser humano, los científicos "se están tomando el tema en serio, y ya no lo descartan de plano como una idea descabellada, como podrían haberlo hecho en el pasado", declaró a la revista Nature Jonathan Birch, filósofo de la London School of Economics and Political Science y uno de los firmantes de la declaración.

"Lo que dice [la declaración] es que hay pruebas suficientes de que existe una posibilidad realista de que se produzcan algunos tipos de experiencias conscientes en especies incluso muy distintas de la humana", añadió en declaraciones al portal IFLScience Anil Seth, director del Centro para la Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex y otro de los autores de la declaración.

En cambio, otros investigadores se muestran más precavidos y consideran que aún es pronto para sostener que estos comportamientos sean necesariamente una demostración de consciencia.

Declaración de Nueva York sobre Consciencia Animal "¿Qué animales tienen capacidad de experiencia consciente? Aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, han surgido algunos puntos de amplio acuerdo. En primer lugar, existe un sólido respaldo científico a la asignación de experiencia consciente a otros mamíferos y a las aves. En segundo lugar, las pruebas empíricas indican al menos una posibilidad realista de experiencia consciente en todos los vertebrados (incluidos reptiles, anfibios y peces) y en muchos invertebrados (incluidos, como mínimo, moluscos cefalópodos, crustáceos decápodos e insectos). En tercer lugar, cuando existe una posibilidad realista de experiencia consciente en un animal, es irresponsable ignorar esa posibilidad en las decisiones que afectan a ese animal. Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar las pruebas para fundamentar nuestras respuestas a esos riesgos".

Artículo de referencia: https://www.nature.com/articles/d41586-024-01144-y

