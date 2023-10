La selección española femenina de balonmano arrancará este miércoles (20:30) en Benidorm una nueva etapa bajo la dirección de Ambros Martín, que dirigirá su primer partido oficial al frente de las «Guerreras», con la obligación de vencer a Lituania si no quiere complicarse el camino hacia el Europeo de Austria, Hungría y Suiza 2024.

Un trayecto que se antoja, a priori, sencillo para el conjunto español, ya que ni Lituania, ni Azerbaiyán, con quien las «Guerreras» se enfrentarán el próximo sábado en Bakú, parecen en disposición de discutir a España y Macedonia, el otro integrante del grupo, las dos primeras plazas que aseguran la clasificación.

Circunstancia que llevará a centrar el foco, más allá del resultado, en descubrir cuáles serán las líneas maestras que guiarán el juego del equipo español bajo la batuta del preparador canario.

En este sentido, Ambros Martín, que se hizo cargo de las «Guerreras» el pasado 9 de mayo, dejó claro que quiere que el conjunto español de un paso adelante en defensa.

«Tenemos que ser bastante más consistentes en las labores defensivas. Forzar a los equipos contrarios, que teman a la defensa española», señaló Martín, que quiere que esta nueva España «controle» los partidos desde el trabajo defensivo.

Sin Lara ni Paula Arcos

Un zaga en la que Ambros Martín, que llega al equipo nacional tras convertirse en uno de los entrenadores más reputados y laureados del concierto internacional, no podrá contar ante Lituania con Lara González, la jefa de la defensa española, que se perderá la cita por lesión.

«Ha sufrido un esguince de tobillo y conviene no forzar. Como dices es la jefa, la que tradicionalmente lleva la voz dentro del equipo, pero no queremos depender de nadie y si Lara no puede estar otra jugadora tendrá que asumir su labor», indicó Martín en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

La jugadora santapolera se encuentra en tierras alicantinas y esta noche estará apoyando a sus compañeras en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.

Tampoco estará ante las bálticas, que tan sólo han ganado uno, en el lejano 1996, de los ocho encuentros que han disputado con la selección española, la lateral de Petrer Paula Arcos, otro de los puntales de las «Guerreras», aquejada de unas molestias.

«Arrastra algunos problemas físicos que aconsejan que no fuerce, como tampoco lo está haciendo con su club, el Vipers Kristiansand noruego, porque el objetivo es que las jugadoras lleguen en perfectas condiciones a los meses de noviembre y diciembre para el Mundial , que es donde nos vamos a jugar nuestras opciones de lograr el gran objetivo que nos hemos marcado, estar en los Juegos Olímpicos», explicó el preparador español.

Entradas a 5 euros y gran ambiente en el Palau L’Illa

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha puesto precios muy económicos para el partido entre España y Lituania. Todas las entradas, en cualquier grada, cuestan solo cinco euros. La gran afición al balonmano que hay en la provincia y el hecho de que mañana jueves sea festivo provocará que haya un gran ambiente en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.