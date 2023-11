Viernes, 17 de noviembre de 2023. Pabellón Pedro Ferrándiz, 21h.

Misión: Baloncesto Fuenlabrada.

El mensaje llegó directo al reloj suizo del agente encubierto Pérez Caínzos, procedente del servicio de inteligencia lucentino. Habría de hacer valer su licencia para ganar en una nueva cita en casa ante un rival sediento de victorias. Así que puso al equipo de espionaje secreto del HLA Alicante, con los especialistas Raúl Lozano y Alberto Carrillo a la cabeza, a realizar una intensa labor de scouting toda la semana para intentar neutralizar a los hombres de Toni Ten y de nuestro exagente Perelló, convertido ahora en el maligno Dr. No. Vienen de Fuenlabrada pero desde luego no con amor, sino dispuestos a poner en marcha la Operación Trueno y saquear el Centro de Tecnificación para robar el triunfo alicantino en una noche de alta tensión. Habrán de vérselas, eso sí, con nuestro MVP Brad Davison, alias «Goldfinger», que en las últimas jornadas se ha aplicado muy bien eso de «Vive y deja morir» y no tiene piedad con el aro contrario. El americano estará bien acompañado por Jon Axel Guđmundsson, el islandés de la pistola de oro, y por nuestro espía búlgaro Kostadinov, para quien el mundo nunca es suficiente. El plan pasa por alinear a nuestra arma secreta, veloz y letal, Adrià Rodríguez, siempre al servicio de su majestad lucentina. No será fácil frenar a Edu Durán, a Van Zegeren y a Jorge Bilbao, pero este Lucentum 007 hará suya la consigna de James Bond de «Muere otro día» y nos dejará una noche más de emociones intensas, trepidantes persecuciones, saltos imposibles, velocidades de vértigo y acción, mucha acción. Perfecto panorama para matar para nuestro killer Harris, y para el lucimiento de Kevin Bercy, que quizá después del partido se anime a celebrarlo con un martini seco con vodka, agitado, no mezclado, después del bailecito de rigor. No descarten tampoco que sea la noche de Barro, Mus Barro, porque este HLA Alicante ha demostrado en las últimas jornadas que tiene licencia para ganar y aspirar a la máxima de las misiones de la LEB Oro: la operación ACB.