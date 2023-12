Los Mossos registraron el Barça buscando pagos indebidos por 30 millones de Bartomeu

Los Mossos d'Esquadra ejecutaron el pasado 7 de diciembre una entrada y registro en las oficinas del FC Barcelona en busca de pruebas por presuntos pagos indebidos durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu que podría ascender a 30 millones de euros, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. La orden partió del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, que tramita la denuncia presentada por la fiscalía contra el exmandatario azulgrana y otra persona más por las presuntas irregularidades halladas en una auditoría ('forensic') encargada por el actual equipo directivo de la entidad dirigida por Joan Laporta. El Barça comunicó a la fiscalía en enero del año pasado las conclusiones de ese informe encargado a la agencia a la agencia Kroll, lo que ha conllevado, tras una ardua investigación, que el ministerio público presentara esta nueva denuncia contra Bartomeu. Es la tercera causa judicial que tiene abierta actualmente el expresidente del Barça. Las otras dos son el 'caso Negreira' y el 'Barçagate'.

Los agentes, por orden judicial, se personaron en las dependencias del Barcelona para requerir documentos vinculados con las presuntas comisiones por traspasos de futbolistas, como el delantero Malcom quien fue fichado en 2018; pagos excesivos a abogados, algunos de ellos vinculados a algún otro jugador, el presunto fraccionamiento de pagos y la creación de empresas para formalizar desembolsos. Los Mossos requisaron documentación sobre estas operaciones económicas, aunque el procedimiento judicial está bajo secreto de sumario. En la presentación pública del 'forensic' y antes de presentar la denuncia, Laporta sostuvo en esa auditoria se habían constatado "unos presuntos delitos económicos" en la gestión de la junta de Bartomeu. "Se han presentado pagos sin causa, otros pagos con causa falsa, otros pagos han sido desproporcionados y una conducta desleal hacia la administración del club", recalcó.

Los agentes se llevaron numerosa documentación de las dependencias azulgranas sobre los pagos de la anterior directiva. Ahora deben indagar si se serían irregulares o habrían causado un importante perjuicio a las arcas del Barça, como consideran los actuales responsables que por eso presentaron una denuncia ante fiscalía. Los Mossos deben elaborar un informe con los documentos requisados tras su análisis.

Las fuentes judiciales y de la investigación apuntan que el juzgado también ha requerido a un letrado la confirmación de un correo electrónico sobre unos honorarios abonados por el Barça, que ascendería a 1,7 millones de euros (se pagó en dos años), por el acuerdo que el club llegó con la fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar. Este pacto implicó exonerar al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell, para quienes el fiscal pedía dos años y tres meses de prisión y siete años y seis meses, respectivamente, por diferentes delitos fiscales. Además, supuso para la entidad un ahorro de 17 millones de euros.

El equipo de Laporta sostiene que se pagaron importes "desproporcionados y abusivos de un despacho de abogados que recibió directa o indirectamente cantidades sin ninguna justificación". En un primer lugar, 1,7 millones de euros "por un simple acuerdo de conformidad" y después por el fichaje de Griezmann. El abogado defiende que sus honorarios por el pacto está en consonancia con el mercado (un 10% del ahorro) y que por fichaje del delantero francés no recibió nada del club, sino del jugador por otros motivos.

Fichajes e intercambio de futbolistas

Las fuentes consultadas aseguraron a este diario que los mossos solicitaron al actual equipo directivo del Barça durante la entrada y registro del pasado 7 de diciembre documentación sobre fichaje de algunos jugadores, así como operaciones de intercambio de futbolistas entre clubs. Los investigadores están rastreando si existió el pago de comisiones a sociedades creadas únicamente para facturar al club azulgrana, como una que percibió 10 millones de euros semanas después por el fichaje de Malcom, jugador brasileño que fue fichado en verano de 2018 por Bartomeu abonando 41 millones de euros al Girondins de Burdeos. Según los actuales directivos del club, las comisiones que están bajo sospecha se sitúan en cerca del 5%, aunque se ha detectado alguna del 33%..

Además, el 'forensic' detectó posibles "alteración contable", ya que supuestamente se inflaron precios de mercado de jugadores para simular unos beneficios inexistentes o "artificiales". "Hubo una distorsión deliberada con la permuta de jugadores", defiende el club. Los responsables del Barça no concretaron las operaciones, pero podría ser intercambio de futbolistas con el Valencia (Neto al Camp Nou, Cillesen a Metalla) y con la Juventus (Pjanic al Barça y Arthur a la Juventus de Turín). La auditoría del FC Barcelona también detectó el pagó en la época Bartomeu de 1,5 millones al Club Esportiu Laietà para que no presentaran alegaciones al plan urbanístico del Espai Barça y el desembolso "ilegítimo" de 15 millones a un club por el derecho de tanteo de jugadores jóvenes, que podría ser el Atlético de Madrid.

No es la primera vez que los Mossos d'Esquadra registrar las oficinas del Barça. El 1 de marzo de 2021, los agentes acudieron a buscar documentos sobre el 'caso Barçagate' en el que está imputado el expresidente Josep Maria Bartomeu, así como otros ex directivos. Se les acusa de presuntamente usar dinero del club para pagar a la empresa I3 Ventures para que, mediante cuentas falsas de redes sociales, atacasen a jugadores como Messi o Piqué; a periodistas y a personas vinculadas al Barça, como el entonces precandidato Víctor Font, el ex presidente Joan Laporta o el empresario Jaume Roures.

Bartomeu admitió que contrató a I3 Ventures para mejorar la imagen del Barcelona en las redes sociales, pero negó que pretendiera dañar la reputación de las personas ya que la función de la empresa era, según el acuerdo con el Barça, "contacto de servicios de vigilancia en las redes sociales". Tras aceptar la denuncia de la plataforma de socios, Dignitat blaugrana, contra Bartomeu y el ex directivo Jaume Masferrer por administración desleal y corrupción entre particulares, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona es quién se encarga de investigar la causa.