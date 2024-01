Diez minutos de ensueño fueron suficientes para sentenciar el encuentro. El parcial de 30-4 del Lucentum entre el segundo y el tercer cuarto noqueó al Amics Castelló en un duelo que certificó la décima victoria de la temporada para un HLA brillante. Sobresalió especialmente Adriá Rodríguez en su mejor partido. Diez puntos, seis robos y tres mates para el base lucentino. Davison siguió con su habitual inspiración ofensiva y Barro cada vez aporta más bajo el aro. Lo que parecía ser un derbi igualado por lo exhibido en el primer cuarto, acabó siendo un festival del Lucentum con un juego eléctrico y efectivo entre el segundo y el tercer cuarto. El último acto sobró del todo. Nada en juego para dos equipos que ya sabían su destino en el encuentro.

El HLAAlicante se topó con un rival muy inspirado en el arranque del encuentro dispuesto a complicarle la vida. Pero Davison no podía permitirlo y ya se lució en los primeros minutos junto con un gran tapón de Barro. Fueron las primeras señales de un Lucentum que no se puso nervioso con las primeras canastas del Castelló. Un parcial de 10-2 deja las cosas en su sitio con Barro como uno de los grandes protagonistas. El conjunto de Pérez Caínzos no acababa de despegar pese a su juego efectivo ante un rival muy motivado para romper su racha de ocho derrotas consecutivas. El 22-20 al final del primer cuarto refleja la igualdad del arranque del encuentro en un encuentro eléctrico aunque con malos porcentajes en el triple. Lo mejor, Barro, con 13 valoración en 10 minutos.

Lucha de poder a poder en el segundo cuarto. Máxima igualdad con buenos minutos de Gatell. Espesura ofensiva del HLA que no acababa de despegar pese a que su juego era bueno. El paso de los minutos aclaró la situación y el primer aviso lo dio el Lucentum con seis puntos de renta que provocaron el tiempo muerto del Castelló (33-27). Un gran mate de Adrià Rodríguez tras robar el balón cambia el escenario del encuentro. Un triple de Balint rompe el partido (40-29) con un ejemplar contraataque que provoca el segundo tiempo muerto de Orenga. El mejor Lucentum regresó con su juego más reconocible. Dueño y señor de la pista. Triples y mates. 47-29 y 18-2 de parcial en cinco minutos para caminar con firmeza hacia la décima victoria. El HLA dejó el encuentro prácticamente sentenciado al descanso con un 47-31.

De nuevo robo y mate de Adriá Rodríguez en uno de sus mejores partidos. Con 22 puntos de ventaja tras un triple de Davison (53-31) el Lucentum yo lo tenía casi todo hecho. Pese a todo, no se bajaba el pistón. Infinidad de robos, de mates... El Lucentum disfrutaba en la pista en un encuentro plácido ante un Amics Castelló víctima de la rabia alicantina por sacudirse la imagen de Sevilla. La ventaja rondaba los 30 puntos y el rival anotó su primera canasta en el tercer cuarto tras más de cinco minutos de juego. Un 12-0 de salida dejó el encuentro más que sentenciado.

Sobró el último cuarto al que se llegó con un rotundo 69-44. Lo que parecía al principio un derbi igualado acabó con un HLA arrollador en su mejor partido de la temporada. Como siempre, Davison fue el máximo anotador junto a un Barro que sigue con una gran progresión. No hubo relax ni en el último cuarto para el Lucentum. Mantuvo la intensidad con un poderoso Gatell. Minutos de la basura en un duelo que acabó muy pronto. Intento de maquillaje del Amics Castelló y un HLA que hizo un buen trabajo.

HLA ALICANTE

Serrano (4), Harris (4), Davison (19), Gudmundsson (4); Bercy (4), Balint (11), Gatell (8), Adrià Rodríguez (10), Arcones (0), Kostadinov (9), Barro (13) y Hook

AMICS CASTELLÓ

Faner (7), A.Martínez (2), Manchón (10), Bressan (9); López (0), Roig (0), Aboubacar (2), Hermanson (13), Franch de Pablo (5), Domínguez (5), Stutz (9) y Okouo (2)

PARCIALES 22-20, 25-11, 22-13 y 17-20

Árbitros: Javier Ávila, Ariadna Chueca y Eduard Colomer.

Pabellón: Pedro Ferrándiz