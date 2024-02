María de Valdés (Fuengirola, 1998) consiguió este sábado la medalla de plata en los 10 kilómetros de aguas abiertas del Mundial de Doha. Un resultado tan espectacular como inesperado que otorga a la nadadora costasoleña del Liceo de A Coruña una plaza olímpica para los Juegos de París 2024. De Valdés fue superada en un final de foto finish por la neerlandesa Sharon van Rouewendaal, mientras que la portuguesa Angélica André completó el podio.

Ex del CN Fuengirola, María lleva ya 7 años trabajando en A Coruña donde no ha dejado de progresar, a pesar de una lesión reciente en el hombro y de superar el palo que fue para ella no lograr billete para los JJOO de Tokio 2020 y también el reciente fallecimiento de su padre.

Plata en 5 kilómetros en el Europeo de Roma de 2022, este miércoles se volverá a tirar al agua para nadar precisamente esta distancia de los 5.000 metros en la cita mundialista de Doha. Antes, hace un hueco en su apretada agenda para hablar con La Opinión de Málaga.

Muchas felicidades. Subcampeona del mundo y futura nadadora olímpica...

Muchas gracias. Siento el apoyo que me está llegando desde Málaga. Estoy muy feliz. La verdad.

¿Como fue la carrera del sábado? ¿Qué sensaciones tuvo? Ha hecho historia en la natación española.

La verdad es que fue muy emocionante en todos los aspectos. Las circunstancias del mar fueron complicadas, pero supe gestionar la prueba de la mejor manera posible. Desde que me tiré al agua, me dije: esta es mi carrera y voy con todo. Lo di todo hasta el final y tuve el premio de lograr esa plata.

¿Qué le hace más ilusión, la plata mundialista o el tener billete olímpico asegurado para París 2024?

Me han hecho mucho esta pregunta estas últimas horas. No sé ni qué responder. Aunque si me tengo que quedar con algo, te diría que la plaza olímpica, porque es algo por lo que he luchado durante muchísimo tiempo. Y no solo por la plaza, también porque quiero hacer algo más que participar en los JJOO. Sueño con una medalla olímpica.

¿Iba a Doha con el convencimiento de que podía subir al podio o ha sido una sorpresa esta plata mundial?

Para mí ha sido una gran sorpresa. Es verdad que llevo mucho tiempo trabajando para lograr este resultado, pero el objetivo para esta prueba era hacer un top 10 porque había 13 billetes para los Juegos de París y ése era el gran reto, estar entre las mejores. Al final, el segundo puesto fue una sorpresa para mí y para los que me siguen. Todos pensábamos en poder lograr el billete para París 2024, pero colgarme la medalla nadie podíamos ni imaginarlo.

Tras este resultado, ¿podemos decir que su lesión en el hombro está totalmente olvidada? ¿O María de Valdés todavía puede mejorar físicamente en estos próximos meses antes de la cita olímpica?

Del hombro estoy cien por cien recuperada, no tengo ningún tipo de dolor, aunque es verdad que a veces muscularmente sí que tengo pequeñas recaídas, pero de movilidad estoy perfecta. Creo que todavía tengo un margen de mejora para poder seguir entrenando el físico y también lo mental.

Perdió a su padre hace algunos meses, supongo que tras conseguir la medalla sería uno de sus primeros pensamientos...

Sí. Creo que él me dio el sábado la fuerza que necesitaba. Ha sido una carrera muy especial para mí. Ha sido todo muy reciente. Ahora mismo tengo alegría y tristeza. Es como un conjunto de emociones que todavía tengo que ir asimilando paso a paso. Estoy como en una nube.

Ahora tiene la prueba de 5 kilómetros en el Mundial. ¿Cómo la afronta?

Nado el miércoles a las 8.30, hora española. La verdad es que estoy liberada con lo que he hecho ya, pero quiero hacerlo lo mejor posible y luchar otra vez codo a codo con las mejores del mundo. No me quiero meter ninguna presión ni decir ningún resultado, pero creo que puedo hacerlo muy bien y estar muy arriba.

Tras este Mundial, ¿qué plan de trabajo le espera a María de Valdés antes de los Juegos Olímpicos?

Lo próximo es irme a Coruña para seguir entrenando en el Liceo, mi actual club. Después tengo en dos semanas el Open de España en Barcelona y después tendré un pequeño descanso en el que veremos cómo es la programación de trabajo para encarar la cita de París en las mejores condiciones posibles. Ahí nos plantearemos las concentraciones y los campeonatos que hago en las siguientes semanas.