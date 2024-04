Piterman, en busca y captura tras no presentarse al juicio contra él por su gestión en el Alavés

El expresidente del Deportivo Alavés, Dimitri Piterman, no se ha presentado al juicio que se ha abierto contra él a partir de este lunes por la presunta apropiación indebida que realizó durante su mandato, por lo que el tribunal le ha declarado en rebeldía y ha emitido una nueva orden de busca y captura.

El juicio, previsto para toda la semana, ha comenzado en la Audiencia de Álava. Sí ha acudido a la vista el otro encausado, la 'mano derecha' de Piterman, el empresario cántabro José Nereo.

Al empezar la vista, la defensa de Piterman ha alegado razones médicas para pedir la suspensión y ha explicado que este martes está previsto que se le opere de la rodilla, en California, donde vive. Piterman dejó el club en 2007 y desde entonces no ha vuelto a Vitoria.

La defensa ha asegurado que Piterman tiene la intención de comparecer en el futuro, por lo que ha pedido aplazar el juicio oral.

Sin embargo, el fiscal ha reclamado que se celebre la vista por entender que la información médica presentada es insuficiente, que el juicio lleva señalado desde octubre y que Piterman no ha colaborado, sino que ha sido complicada su localización.

Finalmente el tribunal ha decidido que el juicio siga al no considerar justificada la ausencia de Piterman porque no es una operación de urgencia, sino programada, y en una clínica privada, por lo que no está en lista de espera.

Además, la Audiencia le ha declarado en rebeldía, lo que supone dictar una orden de búsqueda y captura. Piterman ya tenía otra por juicios anteriores, sin que hasta el momento haya sido detenido.

La vista ha quedado con la sola presencia de Nereo como acusado. El empresario cántabro, desmejorado, con bastón, sí ha acudido al juicio.

La defensa de Nereo y las acusaciones han hecho un receso para intentar llegar a un pacto y reorganizar las sesiones del juicio ante la ausencia de Piterman.

No lo han conseguido de momento y han pedido al tribunal que el juicio se suspenda hasta mañana martes.

El tribunal ha accedido, de manera que las dos partes seguirán las negociaciones para ver si llegan a un pacto. Si lo logran, el juicio terminará mañana por la mañana; si no, seguirá toda la semana.

Para Nereo, que era consejero gerente del Alavés y 'mano derecha' de Piterman, la Fiscalía pide lo mismo que para el expresidente, 7 años de prisión, que la acusación particular del propio club eleva a 9 años.

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron durante su presidencia, entre 2004 y 2007. Piterman compró el Alavés en 2004 -un año después de haber adquirido el Rácing de Santander- y se nombró presidente y consejero delegado del club. Su mujer era la vicepresidenta y Nereo consejero. Estuvieron al mando hasta julio de 2007.

Según el escrito de la Fiscalía, actuando "en su propio beneficio", Piterman y Nereo se apropiaron de fondos del Alavés, al que causaron un perjuicio de 3.161.968 euros.

No es el primer juicio al que se enfrenta Piterman por su gestión en el Alavés, después de generar una deuda de 25 millones de euros que llevó al club años después a un concurso de acreedores.

Por ello, Piterman ya fue condenado por la Audiencia de Álava a indemnizar al club de fútbol con 6,8 millones de euros, pero la indemnización fue anulada en 2015 por el Tribunal Supremo porque se estableció por responsabilidad por déficit, cuando legalmente no procedía.