El HLA no reacciona a tiempo y cae en el derbi contra Castelló

Paso atrás del HLA Alicante en la pista del Amics Castelló, con una derrota ante el equipo dirigido por el exseleccionador nacional Juan Antonio Orenga, que ocupa plaza de descenso, en la que los lucentinos rozaron el bochorno en la primera parte, sin intensidad defensiva ni lucidez en ataque. El amago de reacción nunca se llegó a completar y los castellonenses, más necesitados, se llevaron el derbi.

Un 9-0 después de un par de canastas del HLA evidenció desde muy pronto que los hombres de Antonio Pérez Caínzos parecen haber dimitido de sus partidos a domicilio, ahorrando esfuerzos de cara al «play-off» de ascenso. Solo así se explica las diferencias respecto al duelo ganado a Leyma Coruña, líder de la LEB Oro, en el Pedro Ferrándiz hace una semana.

Sin defensa ni ganas por competir ante un equipo netamente inferior, la diferencia se disparó hasta una máxima de 13, con Stutz ejerciendo como el principal verdugo lucentino. Y no creció más por un simple motivo, el bajo nivel mostrado también por los castellonenses. Además, sin Gudmundsson, a los alicantinos les faltó tiro exterior, ya que ni Harris ni Davison encontraron continuidad en la anotación.

Sin remontada

Pese al bajo nivel del HLA Alicante, el Castelló no terminaba de sentenciar el choque. Las ventajas rondaban la decena de puntos y acercaban o alejaban a los de Pérez Caínzos al son del «y tú peor». Al inicio del último periodo la renta a recuperar se quedó en cuatro. Parecía el momento de remontar, pero entonces los locales encadenaron un 2+1 de Manchón y una canasta de Okouo tras rebote ofensivo.

El último espejismo alicantino para meterse en el encuentro y darle emoción al final llegó con un parcial de 0-8, en el que Balint y Harris encadenaron dos triples, el equipo firmó su mejor defensa recuperando el balón al límite de la posesión rival y Harris puso a los suyos a tres a 23 segundos de la conclusión. Entonces, en el carrusel de tiros libres, Okouo acertó y Kostadinov no. El búlgaro tuvo el último ataque para apretar de nuevo el electrónico, pero volvió a darse de bruces contra la realidad del día. Una que castigó la desidia lucentina, que no quiso ganar cuando pudo y no pudo ganar cuando quiso.

Los jugadores del HLA atienden a su entrenador durante un tiempo muerto / Amics Castelló

FICHA DEL PARTIDO

AMICS CASTELLÓ: Martínez (7), Franch (2), Domínguez (6), Stutz (17), Okouo (14); Faner (3), Manchón (6), Bressan (4), Hermanson (11) y Orlov.

HLA ALICANTE: Davison (10), Balint (11), Rodríguez (3), Kostadinov (9), Barro (8); Harris (15), Bercy (1), Gatell (4), Ventura (3) y Hook.

ÁRBITROS: Paula Lema, Antonio Manuel Zamora y Rodrigo Garvin. Sin jugadores expulsados.

PARCIALES POR CUARTOS: 25-16, 12-10, 14-19 y 19-19.