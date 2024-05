Topuria a Holloway: "Trae mi cinturón y tu almohada"

La esfera de las artes marciales mixtas se encendió este miércoles con un intercambio ardiente de declaraciones entre Ilia Topuria y Max Holloway, dos de los grandes gallitos de la UFC. Topuria, el alicantino que recientemente se coronó campeón tras vencer a Alexander Volkanovski, respondió a los desafíos lanzados por Holloway y el propio Volkanovski en una serie de mensajes que subieron la temperatura de su rivalidad.

En un mensaje publicado en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, Topuria reaccionó a los comentarios hechos por Joe Rogan, quien afirmó que Ilia había rechazado una pelea en Perth contra Volkanovski en agosto.

Desmintiendo estas aseveraciones, Topuria retó a Holloway, diciéndole que trajera su cinturón del BMF y una almohada, insinuando que necesitaría descansar tras ser noqueado en el octógono — algo que nunca ha experimentado el luchador estadounidense.

"Siempre he estado listo para la revancha con Volkanovski; UFC nunca me propuso esa pelea. Como he mencionado antes, seré el primero en noquear a Holloway. ¿Quieres pelear? Si es sí, no hay más que hablar. Trae mi cinturón y tu almohada", fue el desafío de Topuria.

Por otro lado, en Instagram, Topuria compartió un clip de 'Fox Sports' donde Volkanovski expresaba su apoyo a Holloway contra Ilia, añadiendo el hashtag #TraeTuAlmohada en un tono provocador.

La respuesta de Holloway

Holloway no tardó en responder al tuit inicial de Topuria, escribiendo: "Hermano, tú eres el que complica las cosas. ¡Basta ya! Te traeré el cinturón The Bitching Mother Fcker. Ahora solo estás enredando palabras. Estás perdiendo el norte".

Queda conocer la fecha y lugar del esperado regreso de El Matador al octógono.