Banco Santander y Correos han firmado un acuerdo para ofrecer, a partir del primer trimestre de 2021, servicios de retirada e ingreso de efectivo en los 422 puntos de atención al ciudadano de Correos en la Comunidad, 231 oficinas y 191 puntos de atención rural, y llevar dinero a cualquier domicilio de España mediante los carteros, según informaron las entidades en un comunicado.

Esta opción se integrará en la app del banco para aquellos clientes que ya la utilicen. El resto solo necesita una tarjeta bancaria de Santander y el documento de identidad para poder realizar este tipo de operaciones desde cualquier oficina de Correos.

El servicio cubririá dos operaciones gratuitas para los clientes del banco en aquellas oficinas de Correos ubicadas en localidades donde la entidad no tiene presencia física. En el 75% de los municipios con menos de 1.000 habitantes donde el banco no está presente existe un punto de atención de Correos, lo que permitirá a Santander llegar al 66% de la población que hasta ahora no disponía de un servicio de efectivo en su municipio, según las mismas fuentes.