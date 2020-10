Los empresarios nunca quieren oír hablar de subidas de impuestos, pero aún menos en una situación de crisis como la actual. Por eso, ayer el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, no quiso desaprovechar la ocasión para dejar claro a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, su malestar por las propuestas de nuevos tributos a la banca, grandes superficies o de subidas del IRPF que han salido o ha apoyado su formación política, Compromís, tanto en las Cortes, como en Madrid. «No es el momento», insistió varias veces Navarro en la comparecencia pública que ambos ofrecieron, minutos antes del encuentro que Oltra celebró con los vicepresidentes de la organización. El propio Navarro reconoció en su alocución que se trata de una cuestión en la que no iban «a llegar a un acuerdo» con la formación nacionalista. De hecho, Oltra ni siquiera recogió el guante y prefirió insistir en la necesidad de una mejor financiación para la autonomía, donde sí hay acuerdo con los empresarios. A pesar de ello, el presidente de la CEV no se abstuvo de dejar claro que no apoyan ninguna subida impositiva y que, a su juicio, la forma de recaudar más ingresos para sufragar los costes de la Administración es combatir la economía sumergida y que «todos paguen». Eso sí, tanto Oltra como Navarro defendieron el diálogo -del que volvieron a poner a la Comunidad Valenciana como ejemplo- aunque no siempre dé resultado, como ocurre en esta materia.

Ya durante el almuerzo a puerta cerrada, los empresarios le trasladaron a la vicepresidenta su preocupación por la incertidumbre que generan determinados anuncios y, sobre todo, las disputas entre administraciones a raíz del covid. En concreto, desde la CEV expresaron su temor a que esta mala imagen que ofrece la clase política, unida a los datos sobre el avance de la pandemia, acaben por afectar a las exportaciones industriales de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España, como ya han hundido al sector turístico. Una preocupación que Mónica Oltra dijo comprender y compartir, según las fuentes consultadas.

Por otro lado, los empresarios mostraron su compromiso con los pactos alcanzados con sindicatos y Consell para favorecer la recuperación, dentro del gran acuerdo Alcem-nos que ha promovido la Generalitat.