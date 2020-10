El Club de Empresas Centenarias, que tiene como socios protectores a AEFA y a Cámara Alicante, se reunió este jueves en Novelda, en las Bodegas Heretat Casa Sicilia, propiedad de una de las empresas del Club, el grupo Vectalia, con la práctica totalidad de empresas que la componen. En la reunión de trabajo participaron ocho de las nueve empresas que fueron homenajeadas el pasado año en la I Gala: Unión Alcoyana de Seguros, Fernando Flores, S.L.; Almendra y Miel; La Alcoyana; Chocolates Valor; Aguas de Alicante; Saffron Spain y Salinas Bras del Port, excusando su presencia Harinas Serrano. El Club tiene como patrocinador principal a Cajamar y como colaboradores a KPMG y el Museo Comercial de Alicante y Provincia ubicado en Novelda.

En la reunión se presentó la página web, que estará colgada en las páginas de Cámara y Aefa, aunque tendrá entidad propia, y que fue muy valorada por todas las empresas integrantes, ya que aporta mucha información y fotografías de la historia y el presente de sus negocios. Asimismo se seleccionaron las empresas candidatas a integrarse en el Club, que se darán a conocer próximamente, y que integrarán sociedades de toda la provincia y de un tamaño y un volumen de negocio muy diversos. Por último se presentó un interesantísimo estudio que se va a llevar a cabo con las universidades que analizará las claves distintivas que enlazan a las empresas centenarias, tratando de saber si esos factores comunes explican la permanencia en el tiempo.

Juan Riera, presidente de la Cámara, señaló que no se quería dejar pasar la posibilidad de reunir este año al Club, aunque desgraciadamente no se va a poder celebrar la II Gala antes de que acabe el ejercicio. “Ha sido una decisión muy dura, pero tanto Maite Antón como yo, y el resto de los integrantes de la Comisión, consideramos que no había suficiente seguridad de que las circunstancias no fueran a cambiar drásticamente. En todo caso tampoco se hubiera podido desarrollar con la brillantez de la primera edición, con lo que hemos preferido esperar al primer trimestre del próximo año. Ojalá que en ese momento la situación esté estable”.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, confirmó el pesar de no poder realizar la Gala, pero quiso reivindicar el papel de empresas de la provincia, “la mayoría de ellas, por no decir todas, empresas familiares” que han hecho frente a dos guerras mundiales, una civil y numerosísimas crisis. Destacó el valor de realizar el trabajo y llevar la empresa con amor como uno de los factores que ha contribuido a la longevidad de este casi centenar de empresas que el Club tiene censadas, tanto pequeñas como grandes, y que irán formando parte del grupo año a año.

Con la experiencia acumulada desde 2019 en que se fundó, ya se puede decir que el Club ha sido una buena iniciativa, que le pone a la vanguardia española de la reivindicación del papel de las empresas que se mantienen durante más de un siglo. Las empresas que ya están en el Club y las que ingresen en el futuro son un modelo de buenas prácticas y buena gestión para todos los empresarios de la provincia y, según señaló el expresidente de AEFA, Francisco Gómez, el Club es muy valorado entre las asociaciones empresariales españolas por ser una iniciativa novedosa y de gran mérito.